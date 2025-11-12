連日大雨 台東市逾60年老舊瓦屋倒塌

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東市連續3天下雨，更生北路1間屋齡逾60年的老舊瓦屋倒塌，因老屋無人居住，沒有人受傷。

附近民眾接受媒體訪問時表示，老舊的瓦屋旁邊正在施工，原本要打地基，卻因為連日大雨無法作業，導致積水影響土質，讓這棟逾60年的瓦房瞬間倒塌，還好屋內無人居住，沒有造成人員傷亡。

莊姓屋主表示，一開始他聽到隔壁傳出爆裂聲，出門見屋頂已經裂開傾斜，沒多久房子就整個坍塌下來，後續就看包商怎麼處理。

卑南里長吳建利表示，老屋旁施工的工程，原本這2天要打地基綁鐵，但因颱風鳳凰影響，連日來下雨，地基都積水，不排除導致土質鬆軟，讓老屋不堪重量負荷倒塌，已先拉封鎖線圍起來。（編輯：李淑華）1141112