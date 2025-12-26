連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。
世代記憶重逢 因朱失言成風暴
資深媒體人狄志為在臉書發文指出，F4合體對許多觀眾而言是一段世代記憶的重逢，本應是單純而溫柔的回憶重逢，卻因朱孝天遭除名後的一連串發言，讓原本的「回憶殺」演變成一場難堪的風暴。他表示，事件初期朱孝天選擇開直播說明，稱自己並非自願退出，而是因拒絕接受相信音樂的條件才遭排除，這樣的說法其實仍有讓人「願意先保留判斷，聽他把話說完」的空間。
失控的情緒輸出 讓朱形象迅速崩塌
然而，狄志為認為，問題不在於朱孝天「說了什麼」，而在於「接下來怎麼說、怎麼做」。當原本可以私下理性處理的分歧，被一一攤在公眾面前，並逐漸演變成對其他藝人、售票平台，甚至國台辦的指控，整起事件的性質已經改變，不再只是為自己討一個說法，而是失控的情緒輸出，把所有人都拖進風暴裡。
狄志為表示，公眾人物的發言從來不只是對自己負責，當指控範圍不斷擴大，卻缺乏足夠支撐的事實時，原本可能站在朱孝天那一邊的人，也會開始動搖，他的形象反而因「想奪回話語權」的焦躁迅速崩塌。
丟了面子裡子 狄志為直言「代價太高」
針對朱孝天25日發出的道歉聲明，狄志為表示，道歉本身並非壞事，但不能只是替衝動行為找理由。他直言，朱孝天沒有藉此贏回舞台、尊重或情懷，反而失去了原本仍握在手中的信任。
如果說想爭的是一口氣，那這口氣換來的代價，實在太高。面子沒有真正保住，不甘心也沒有被理解，「這不是輸給任何人，而是輸給了情緒本身」。
狄志為最後也強調，道歉是好的，反省也是必要的，但更重要的是後續的選擇。成熟並非把情緒說得多大聲，而是知道何時該收手、何時該沉默，若能誠實面對自己的失衡，並用實際行動證明自己學到了什麼，這場風波或許才真的有意義。
