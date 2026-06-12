連日暴雨衝擊捐血意願 全台血庫僅剩3.7天 急缺A、O型
全台血庫拉警報！連日暴雨狂下，影響捐血人出門捐血意願，台灣血液基金會統計，截至今日（12）下午1點，全台血庫庫存量只剩3.7天，尤其A型、O型血急缺，分別只剩3.3天、2.6天。血基會指出，每天全台庫存量至少需要6000袋、台北需要2200袋，但目前已減少高達1～2天庫存。
血基會統計，全台血液庫存量只剩3.7天，低於安全存量4天，其中A、O型血液庫存量「急缺」，分別只剩3.3天、2.6天，B、AB型血液庫存量偏低，分別剩6天、4.9天。高雄中心O型血庫存僅剩2.1天；台中中心O型血庫存量僅2天、A型1.8天；新竹中心AB型只剩1.7天。
血基會台北捐血中心主任林敏昌表示，近日天氣炎熱、又連日傾盆大雨，影響民眾出門捐血意願，近日血液庫存量持續下滑，今天庫存只剩不到5天，不足安全存量，感到十分擔憂。全台一天庫存量需要6000袋以上，台北地區至少需要2200袋，但目前捐血量已減少至少1～2天庫存。希望老天爺幫幫忙，也呼籲民眾多多捐血。
今年6月14日「世界捐血人日」將至，血基會今日（12）舉辦記者會，董事長侯勝茂表示，世界捐血人日最重要的意義，不只是感謝捐血人，也是提醒大眾透過捐血形成人與人之間血液連結，是互助的良善美意。
侯勝茂說，鼓勵捐血人規律、自願無償捐血，同時呼籲各國政府與民間組織投入更多資源於國家血液計畫，強化韌性。血基會也斥資超過十億元興建的安南血品製造所，在6月開幕。
血基會執行長王宗曦表示，每周五因過完一周、醫療用血多，通常都會面臨不足狀況，希望能將庫存拉高到至少5天以上。基金會在全台各地捐血中心與捐血車舉辦宣傳活動，邀請年輕世代加入定期捐血行列。
另外，台灣血液基金會特別向數位發展部申請官方專屬短碼「61420」，將「捐血人日與愛您（諧音）」數字結合起來，作為發送官方簡訊的代碼，呼籲大眾熱血捐血。
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