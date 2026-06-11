連日暴雨轟炸「屏東農損接近300萬」 這水果災情最慘

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生活中心／倪譽瑋報導

近期的豪雨造成屏東縣農產品損失，其中以西瓜最為嚴重。圖為九如鄉一處西瓜田。（圖／屏東縣政府農業處提供）

過去幾天台灣許多地區下起暴雨，除了市區淹水，對農作物也造成影響。屏東縣政府指出，縣內因降雨而出現較大農損，金額累計接近300萬元，其中以西瓜損失73萬7000元最多九如、鹽埔、長治均有災情。目前縣府已提報農業部辦理現金救助公告作業，以確保農民權益。

6月初連日雨勢劇烈，如5日、8日均出現豪雨，影響屏東縣農產品甚鉅，據縣府農業處統計，截至6月11日，總農損金額達292萬7000元，其中以西瓜農損73萬7000元最多（主要受災區有九如、鹽埔、長治等鄉）、第二名是木瓜農損60萬元（主要受災區有長治、鹽埔鄉）、第三是番石榴農損29萬5000元（主要受災區有鹽埔鄉）。

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農業處長李永文表示，因極端氣候影響，本次豪雨災害頻傳，呼籲各鄉、鎮、市長重視所轄農民權益及留意公所處理量能，必要時應加派人手辦理勘查及災情查報。也請農民善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝記錄災後田區作物受損照片、提供公所彙整農作物災損情況，以加速資料彙整統計作業等行政程序。

李永文補充，目前縣府已逐步將各鄉鎮已達氣象參數作物品項，包括西瓜、香瓜、苦瓜、龍鬚菜等，提報農業部辦理現金救助公告作業，以確保農民權益。縣長周春米也指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，請各公所依規儘速將轄內災情完成統計並登錄系統，以利農業部綜整考量農產業天然災害現金救助公告作業。

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