連日本人也驚豔 臺灣創新萃茶型態 不只咖啡 茶也可以手沖

圖：在蔡金龍分署長的帶領下以「手沖咖。玩茶」為主題首度進軍臺灣國際咖啡展，成功引發市場關注，建立茶與咖啡跨域連結的消費印象。(圖/農村水保署臺北分署提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

臺灣茶正以全新的「手沖」形式走進年輕世代的生活場景。近年陸續於臺灣國際咖啡展及 SCAJ 東京國際咖啡展亮相，獲得高度關注，讓不少參展廠商與民眾首次體驗「臺灣茶也可以手沖」的泡茶嶄新樣態。不同於傳統以回沖為主的飲茶方式，手沖精品茶採用一次性萃取流程，降低接觸茶文化的門檻，也讓習慣精品咖啡文化的消費者，能以熟悉的感官語言重新認識臺灣茶。

農業部農村發展及水土保持署臺北分署近年執行「茶產業跨域創新」為主題推動相關輔導計畫，以「東方茶，西方 WAY」為核心策略，導入創新研磨技術與精品咖啡手沖萃取概念，將傳統臺灣精品茶轉化為具備「定性、定量」特性的手沖精品茶飲，逐步建立茶與咖啡跨域結合的消費場景。臺北分署蔡金龍分署長表示，手沖茶對於茶市場的影響才正要開始，期盼透過創新賦能與跨域協作，為茶產業開創新的市場想像。

廣告 廣告

圖：113年推出手沖精品茶品牌「Rootopia」，聯名臺灣產地茶莊，榮獲日本國際伴手禮大賽金牌獎肯定。(圖/農村水保署臺北分署提供)

「茶產業跨域創新」相關計畫自 111 年起分三階段推動

111 年為試行驗證期，以手沖精品茶粉包輔導製作為起點，邀請不同產地茶行共同完成 12 款特色茶品打樣，並透過農村好物展等通路進行市場測試，驗證以咖啡萃取設備呈現茶風味的可行性。

112 年進入創造基礎期，輔導 9 家茶農與茶行自主開發品牌商品，並結合「農村好店」裝修輔導計畫，提升展售與體驗空間質感，同年以「手沖咖。玩茶」為主題首度進軍臺灣國際咖啡展，成功與精品咖啡族群對話。

113 年起進入市場推廣期，持續串接咖啡設備商、器具商與品牌通路，並推出聯名品牌「Rootopia」，整合 12 支臺灣產地茶莊成果，榮獲日本國際伴手禮大賽金牌獎，透過東京、大阪等海外推廣活動，將臺灣手沖精品茶推向國際市場。

圖：與Hiroia Hikaru V60合作推廣在固定參數下，使用機器能穩定重現想要給定的風味特色，讓精品茶不再受限於人力技術。(圖/農村水保署臺北分署提供)

手沖精品茶的核心在於「技術賦能」

透過依茶葉特性設計的顆粒拼配，搭配適用於 12oz 杯容量的 1:70–72 黃金粉水比，使茶湯能在短時間內穩定釋放完整風味。專業職人指出，標準化的手沖流程讓茶在不到一分鐘內即可呈現清楚的香氣與層次，且同樣可應用於咖啡機與自動化設備，在固定參數下穩定重現手沖風味。結合手作精神與科技輔助的沖煮方式，讓臺灣茶得以走進咖啡館與國際市場，為傳統產地注入新的市場動能。