連日本菁英都不知道 東京空域大部分是美國管轄

國人赴東京大多降落在市區的羽田機場或郊區的成田機場，但東京的空域大部分竟然不歸日本，而是美軍在管理的！也就是「橫田空域」（Yokota RAPCON），據稱面積達到20000多平方公里，沒有事前經過美軍的允許，包括民航機在內，都不能夠私自飛進這個空域範圍！

美國駐日本的軍事基地，例如橫須賀、佐世保、嘉手納空軍基地和普天間機場，廣為人知。其實，根據《風傳媒》2019年介紹，重要政界人士訪問日本，包括總統、國務卿等，空軍一號或是行政專機都是降落在橫田基地，面積有700公頃，大約6個台大校總區面積，進駐單位有駐日美軍司令部、第五航空軍司令部、美國空軍第374空運聯隊等。

廣告 廣告

橫田基地內人口約有1萬人，設施有棒球場、保齡球場、高爾夫球場，電影院、超市、醫院、各級學校、圖書館、郵局、電台、軍眷住宅、教會等，今年基地開放竟然吸引17萬人潮參觀。

根據《很角色傳媒》5月19日文章指出，橫田基地周邊的空域均由美軍所管轄，因此被稱為「橫田空域」，包括東京都及另外8縣，北到新潟縣、南到伊豆半島中部、東到東京都的中野區、西到靜岡縣中部，據稱面積達到20000多平方公里。

低於7,000公尺的飛行器均必須經過駐日美軍航空管制官的指令飛行，沒有事前經過美軍的允許，包括民航機在內，都不能夠私自飛進這個空域範圍，飛往韓國的國際航班必須避開橫田空域。

作家矢部宏治2019年在《關鍵評論》撰文指出，他第一次介紹橫田空域的問題時，很多人都不相信這是真的。即使日本菁英官僚，也幾乎沒有任何相關知識，大部分官員竟然不曉得「橫田空域」是什麼？少數知道的人，也不明白為什麼東京上空存在這樣的空域。

矢部宏治還披露，日本還存在岩國空域和2010年之前的嘉手納空域，都是由美軍管轄。2016年歐巴馬總統訪問廣島，就是搭乘空軍一號前往美軍的岩國基地，之後搭乘海軍陸戰隊的軍用直升機，從岩國空域前往廣島。

【看原文連結】