連日栽贓藍委「赴中領旨」 國民黨抗議自由時報造謠抹紅

自由時報指稱國民黨立委前往大陸廈門是為了「接旨」擋國安法案，國民黨批完全是毫無證據的小說情節，指控已經淪為綠營側翼。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨今天（22日）上午召開記者會，針對「自由時報」連日來刻意抹紅國民黨立委前往對岸廈門參加台商協會活動，甚至還以「鬼鬼祟祟赴中、有何不可告人之事」胡亂造謠，表達強烈抗議。文傳會主委吳宗憲表示，自由時報在上次所謂「鄭習會三條件」的不實報導後，又繼續「抹紅一條龍」，天天發「獨家」指稱國民黨立委前往大陸廈門是為了「接旨」擋國安法案，完全是毫無證據、毫無查證的小說情節，怒控自由時報已經淪為側翼，報社名稱原本應該是「Liberty」，卻搞成「Free style」，愛怎麼寫就怎麼寫，根本是隨意亂編故事。

廣告 廣告

吳宗憲表示，綠營這次又重複「王義川模式」的一條龍式操作，王義川當初公開說的「造謠四部曲」：第一先製造假議題，然後到處「上色」做圖卡，等當事人出面解釋後，接下來還是繼續打。這一次的狀況完全一模一樣：先藉由媒體「上色」所謂的中共同路人，然後說你賣台、再用國安之名、行政治打壓。

吳宗憲指出，先前國民黨針對自由時報「鄭習會三條件」報導發律師函要求撤下報導與道歉，該報仍我行我素，無視新聞倫理，自甘為政黨打手，他嚴厲譴責配合執政黨操作假新聞的媒體，完全背棄媒體第四權的社會責任。此外，綠營認為對岸是敵人，但為何自由時報總可以拿到對岸的獨家機密訊息？質問誰才是中共同路人？還是證明這就是為了政治鬥爭編造的假訊息？

立委陳玉珍表示，自由時報上周六報導她在前一天就抵達廈門，但她周六一早其實飛往澎湖訪友，當天傍晚就回到臺北，當時卻有媒體指稱她在大陸「可能被交付神秘任務」；今天自由時報又說藍委「鬼鬼祟祟赴中，有何不可告人之事」？報導前完全沒有做任何求證。

對於報導指稱對岸要求國民黨立委「阻擋國防預算」，立委翁曉玲強調，賴清德要花1.25兆天價向美國買軍武，難道不應該向立法院進行詳細報告？如今民進黨抹黑國民黨立委廈門行程，刻意與國防預算作連結，但是在賴政府向國人說清楚、講明白之前，國民黨還是會在「程序委員會」擋下相關條例，不會輕易放行。

國民黨發言人江怡臻指出，「自由時報」無中生有，就是因為民進黨政府把自己的無能甩鍋給國民黨，刻意掛鉤國防預算，這是民進黨轉移焦點的一貫手法。明明是一場台商行之有年的活動，卻硬扯所謂的中共下指導棋。事實上，除了大陸台商的邀約，民代也經常出席日本、美國、東南亞的台商活動，不會因為是大陸的台商而避之唯恐不及。

江怡臻強調，自由時報的「綠色奇幻文學，廈門抹紅記」，連日來報導的內容都是不負責任的「據透露、據瞭解」，明顯是「中央廚房」出爐的造謠SOP。痛批民進黨從上到下全都在擁護賴清德的專制獨裁，在法理上辯不過在野黨，就一貫以抹紅手法發動人身攻擊，以掩蓋自己綠色執政無能。（張柏仲報導）