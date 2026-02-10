連日託夢！苗栗男拿「阿公手尾錢」買刮刮樂成百萬得主 用途曝光

苗栗男拿「阿公手尾錢」買刮刮樂，意外成百萬得主。（示意圖；本刊資料照）

隨著春節連假將至，台彩「2000萬超級紅包」刮刮樂買氣漸增，苗栗有一名男子因近期常夢到已逝阿公，決定拿手尾錢買張刮刮樂做公益，竟意外刮中百萬大獎，他也決定捐出部分獎金替阿公做功德。

今日有百萬大獎從苗栗「永福投注站」開出，據代理人張小姐轉述，這名男子的阿公最近剛過世，近期時常出現在他夢中，似乎要託付東西給他，但因夢境模糊他也搞不清楚。

直到今天聽說附近彩券行刮出百萬大獎，男子找了間彩券行，但因身上現金不夠，只剩阿公留下的「手尾錢」，他上網確認買了可以做公益後，決定用阿公的手尾錢購買1張2000元刮刮樂來刮，意外成為百萬大獎幸運兒，而他也決定捐出部分獎金，替阿公做功德。

