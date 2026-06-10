連日豪大雨猛灌！全台水庫暢飲破2.5億噸…南部唯獨這水庫「0%」原因曝

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記者陳弘逸／高雄報導

梅雨鋒面發威，全台各地連日豪大雨，讓水庫入流量將近2.5億噸，經濟部表示，這波降雨為南部旱象注入寶貴水源，讓民生、產業及農業用水的供應獲緩解。當全台各水庫蓄水量提升，唯獨位於高雄燕巢區的阿公店水庫仍維持「0%」引起關注；不過該水庫是全國首座以防洪為主的水庫，也是全國唯一於汛期期間進行「空庫防淤」操作的水庫，因此，空庫期間作為滯洪空間使用。

水利署統計，這波梅雨鋒面，截至昨天（9日）上午為止，全台水庫預期可進帳2億1720萬噸水，目前已入庫1億2359萬噸水，尚有9361噸水待流入庫。

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這波降雨落點平均，北部水庫預期可收下8210萬噸水，中部水庫5800萬噸水，南部水庫7700萬噸水。進帳量最大的前3名水庫有2座位於南部，依序為聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統4300萬噸、石門水庫4200萬噸、南化水庫2600萬噸。

不過，全台水庫蓄水量明顯提升，唯獨位於高雄燕巢區的阿公店水庫仍維持「0%」引起關注。

據水利署官網資訊，阿公店水庫是全國首座以防洪為主，兼具灌溉及公共給水的多目標水庫，也是全國唯一於汛期期間進行「空庫防淤」操作的水庫。

台灣每年6月1日至9月10日，是雨水豐沛的汛期，為因應颱風、豪雨事件，阿公店水庫，控制溢洪管閘門開度，調節洪水排放至下游水量，空庫的儲水空間即作為滯洪空間使用，可大幅減少下游岡山、永安等地區淹水的情況。

同時會利用暴雨引發的強勁瞬間進流量，將集水區沖刷的泥沙直接排到大壩下游（水力排砂），達到自主清淤效果，更能藉此順便改善水質。

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