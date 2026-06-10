連日豪雨釀土石崩落 蘆竹山坡坍方樹倒占路面
桃園近日受連日大雨影響，山區及邊坡土壤含水量持續增加，10日上午7時40分許，蘆竹分局接獲通報，蘆竹區六福一路發生山坡土石及樹木滑落情形，崩落土石與倒塌樹木占據部分路面車道，所幸現場未造成人員傷亡，也無車輛受損事故發生。
警方表示，接獲報案後立即派遣員警趕赴現場進行交通疏導及安全維護，並通知相關單位前往處理。目前該路段僅開放單車道通行，採單線雙向交通管制措施，提醒用路人行經該路段時減速慢行，注意現場交通指揮及路況資訊，以維護行車安全。
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