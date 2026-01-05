連日超低溫！全台146人心肺驟停送醫 頭頸四肢保暖要確實

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

近日冷氣團南下導致氣溫陡降，全台皆處於低溫，更有地區氣溫下探至個位數，消防署統計全台從去年12月31日至今年1月4日共有146件非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）事件報案，其中12月31日34件、1月1日26件、1月2日34件、1月3日29件、1月4日23件。消防署提醒，若民眾有任何身體不適，應立即通報119送醫。

對此，國民健康署指出，氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。國民健康署署長沈靜芬提醒，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。

根據「聯合新聞網」報導，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風將心肌梗塞比喻成心血管的「土石流」，天氣變化是「颱風天」，低溫使血管收縮，血管壁堵塞，就會中斷血液流動，使心臟肌肉壞死。醫師也提醒，寒冬清晨及深夜屬心血管急症的高危險時段，這段時間最好別外出；若遇超低溫時，則待在室內不要出門，如需外出，要注意溫差，並做好保暖。



