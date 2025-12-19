連日轟美對台軍售 陸外交部：無論賣多少武器都擋不了中國統一

美國近日宣布總額逾111億美元（約3500億新台幣）的對台軍售案，讓北京相當不滿。大陸外交部連日就此表示堅決反對，並聲稱無論向台灣賣多少先進武器，都阻擋不了統一歷史大勢。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／CCTV+）

根據《新華社》，大陸外交部發言人郭嘉昆19日在例行記者會上表示，「美國大規模對台軍售粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號」。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正抗議。

郭強調，中國核心利益不容損害，台灣問題不容干涉，中國底線不容觸碰。台獨與台海和平「水火不容」，任何武裝台灣的行徑都將面臨嚴重後果。

郭還說，「任何人任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強意志和強大能力。無論向台灣賣多少先進武器，都阻擋不了中國終將統一也必將統一的歷史大勢」。

郭嘉昆昨（18）日主持記者會時也被問及針對美對台軍售有何評論。他回應稱，美方公然宣布巨額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對、強烈譴責。

郭還抨擊，島內（指台灣）台獨分裂勢力「以武謀獨」「以武拒統」，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成「火藥桶」，挽救不了台獨「必然滅亡」命運，只會加速把台海推向兵兇戰危的境地。美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」絕對不會得逞。

郭提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作嚴肅承諾，立即停止武裝台灣的危險行徑。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整。

