連日降雨邊坡土石鬆動 宜蘭台7線英士段落石砸車 四人受驚嚇無傷
宜蘭縣大同鄉台7線英士路段今天發生落石砸車事故，疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中一輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上四人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。
公路局東區養護工程分局獨立山工務段今天上午9時獲報，台7線90.7公里處發生上邊坡零星落石，占用部分車道，一輛轎車右側與後擋風玻璃遭落石砸中受損，車上四人未受傷。
獨立山工務段表示，事發後，現場交通一度雙向受阻。受損車輛經移動到路旁安全處，再經清理現場後，已於上午10時恢復雙向通行；坍方地點路側已擺放交通錐增加警示，夜間另加設爆閃燈警示。
獨立山工務段指出，經派員勘查上邊坡落石來源，發現林相良好，但落石約從30公尺高掉落，後續將投入邊坡修復保護。提醒用路人，颱風或豪大雨期間及雨後幾天，因邊坡土石飽含水分，易有落石坍方，最好避免行駛山區道路。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
宜蘭五結鄉二結王公廟「千人泥塑」 再現信仰與社造共創精神
為深化地方文化根基，宜蘭縣政府積極推動社區營造與文化創生，並配合文化部「百大文化基地計畫」，持續展現宜蘭在地文化保存與創意再生的能量。今(八)日，文化部長李遠親臨宜蘭，與宜蘭縣代理縣長林茂盛共同參與二結王公廟舉辦的「千人泥塑」活動，一同見證這場融合民間信仰與文化藝術的社區參與盛事。出席的有：行政院政務顧問林國漳律師也是民進黨宜蘭縣長參選人，縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進、五結鄉長沈德茂、縣文化局長黃伴書、縣議員簡樹共同出席。文化部長李遠與宜蘭縣代理縣長林茂盛特別參加二結王公廟「千人泥塑」活動，回想一九九七年「千人移廟」是「社區營造」的實踐標竿，該壯舉聞名全台，此次「千人泥塑」亦延續社造精神的展現與落實，廟方今年啟動正殿龍堵與鎮殿泥塑王公大神像工程 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（2） (圖)
文化部長李遠（中）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（右）介紹攤商歷史，展現常民生活底蘊。中央社 ・ 14 小時前
補給超澎湃 杏輝宜蘭馬拉松打造五感盛宴
記者張正量／宜蘭報導 第四屆「二0二五杏輝宜蘭馬拉松」八日上午於宜蘭運動公園田徑場盛…中華日報 ・ 9 小時前
跑勁宜蘭、勁情享受
圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑 【記者羅伯特／宜蘭報導】 第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代 […]民眾日報 ・ 14 小時前
杏輝宜蘭馬拉松 2500跑者參與
第四屆「二○二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於昨（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過二五○○名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇
宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車自由時報 ・ 15 小時前
鳳凰颱風來襲 一河分署啟動宜蘭地區防汛整備
隨著鳳凰颱風逐步靠近台灣，氣象資料顯示其中心目前位於菲律賓東方海面，預估穿越呂宋島後將有北轉趨勢，十日下半天起至十二日可能與東北季風產生共伴效應。屆時，大台北、東半部地區及南部山區將有大雨或豪雨發生的機率，水利署長林元鵬今（七）日下午召開防汛整備視訊會議，督導各分署整備狀況，要求提前部署、嚴密戒備。第一河川分署提醒，鳳凰颱風可能與東北季風共伴，宜蘭地區降雨強度不容忽視，請民眾提前做好防颱準備，清理住家周邊水溝與排水設施，保持排水暢通，並隨時透過「水利署防災資訊服務網」（http://fhy.wra.gov.tw）或下載「行動水情APP」掌握即時風雨與水情資訊。防颱準備愈早愈周全，才能有效減少災害損失，守護家園安全。林元鵬署長強調，降雨熱區的河川分署應主動掌握歷年災點，與地 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
台7線宜蘭英士段落石砸車 1車4人無傷
（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）今天疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上4人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。中央社 ・ 13 小時前
「真的討厭對上你」戴資穎退休 辛度長文致敬：會想念你的魔法
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎宣布高掛球拍正式退休，球迷相當不捨，多年來在賽場上與小戴交鋒的印度名將辛度（P.V.Sindhu），也在社群上感性發文，坦言「真的很討厭和你交手」，因為這15年來，小戴每次都台視新聞網 ・ 16 小時前
2025杏輝宜蘭馬拉松開跑 新增國軍組展現堅毅體魄
記者張翔程／綜合報導 2025杏輝宜蘭馬拉松今（8）日在宜蘭運動公園田徑場開跑，超過2500名跑者及國際選手參與，包括來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國選手，青年日報 ・ 1 天前
花蓮0403震災中繼屋落成 內部曝光 預計12月拎包入住
花蓮縣政府今天在美崙林園公園旁舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」，組合屋配有冷氣等家電與生活家具，達成「拎包入住」目標，預計12月陸續搬遷入住。中時新聞網 ・ 12 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 南北館菜市場感受在地人文
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）文化部長李遠今早前往宜蘭縣視察「百大基地」宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，也看到豬肉攤商正在整理新鮮豬肉，還嘗到古早味草仔粿，李遠直說感動到眼淚差點掉下來。中央社 ・ 16 小時前
台灣豬回來了！高雄50年老店南豐魯肉飯再現排隊人龍
非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，至7日溫體豬肉才重新上市，高雄苓雅市場經營超過50年的南豐魯肉飯店休至昨日，今（8）日復業並恢復內用，顧客也立即回流，中午用餐時間不僅店內坐滿客人，排隊點餐的客人更是大排長龍，從攤前延伸至騎樓。南豐魯肉飯因主要是以豬肉料理為主體，在非洲豬瘟疫情爆發時，隨即宣布店休6天自由時報 ・ 13 小時前
鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸
即時中心／林耿郁報導鳳凰颱風來勢洶洶，恐對台灣帶來災害；不過風雨未至，已有災情傳出。台七線宜蘭大同鄉英士路段，稍早驚傳落石砸車事故，幸好車上4人均未受傷；另一方面，趁著天氣好，基隆碧砂漁港已有船主先將遊艇吊起防災。至於在上（10）月暴雨中受損的台鐵平溪支線， 今（2025）年確定無法恢復正常營運。民視 ・ 16 小時前
杏輝宜蘭馬拉松 打造五感盛宴
第四屆「二O二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於今（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過2500名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別
台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅台視新聞網 ・ 15 小時前
地上型停車場有風險？網友憂颱風成災 真實優缺點曝光
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導多數人買房時，除了地段、格局之外，車位的位置也是重要考量之一。近日，有網友發文表示，自己看中的新建案採用「往上...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
野鴿成群藏公共衛生隱患 官方公開籲勿餵食
南加州多城市，包括一些華人居民較多城市，都可以看到野鴿子成群的景象。而這些和平象徵的鴿子，在部分業者和居民看來，會帶來衛...世界日報World Journal ・ 13 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 16 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思惹議 曹興誠批「出櫃」點名國共關係
[Newtalk新聞] 中國國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動追思對象包括被蔣介石槍決的中共將官吳石，引發「敵我不分」爭議。聯電創辦人曹興誠上午於臉書發文批評鄭「出櫃」、國民黨「出糗」，並指控國民黨與中共關係密切，早已淪為「同志政黨」。 針對此事，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發文直言，鄭麗文的行為等同「出櫃」，公然承認國民黨與中共的「同志關係」，並嘲諷「國民黨出糗」。他回顧歷史指出，國民黨與共產黨曾於抗日時期合作，後來因爭奪中國主導權而分裂，最終內戰失利，兩蔣來台後奉行「漢賊不兩立」原則，蔣經國更訂下「不接觸、不談判、不妥協」三不政策，嚴禁與中共往來。 聯電創辦人曹興誠上午在臉書發文直言，鄭麗文的行為等同「出櫃」。 圖：翻攝自臉書帳號 @曹興誠 八不居士 曹興誠批評，馬英九執政後違背兩蔣遺訓，推動與中共重新聯合，以「促成祖國統一」為名追求政治成就，實為背叛中華民國烈士與台灣主權。他指出，國民黨內許多人非但未譴責此舉，反而附和以圖取悅中共，「這樣的賣國行為太過醜陋，只能用包裝和話術掩飾」。他還進一步分析，國民黨常以「反台獨」為名，掩飾其「親新頭殼 ・ 13 小時前