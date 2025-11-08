連日降雨邊坡土石鬆動 宜蘭台7線英士段落石砸車 四人受驚嚇無傷

宜蘭縣大同鄉台7線英士路段今天發生落石砸車事故，疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中一輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上四人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。

省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）8日疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，造成車身右側與後擋風玻璃受損，所幸無人傷亡；現場交通一度受阻，經搶災後 已恢復通行。（圖／公路局東區養護工程分局提供）

公路局東區養護工程分局獨立山工務段今天上午9時獲報，台7線90.7公里處發生上邊坡零星落石，占用部分車道，一輛轎車右側與後擋風玻璃遭落石砸中受損，車上四人未受傷。

獨立山工務段表示，事發後，現場交通一度雙向受阻。受損車輛經移動到路旁安全處，再經清理現場後，已於上午10時恢復雙向通行；坍方地點路側已擺放交通錐增加警示，夜間另加設爆閃燈警示。

獨立山工務段指出，經派員勘查上邊坡落石來源，發現林相良好，但落石約從30公尺高掉落，後續將投入邊坡修復保護。提醒用路人，颱風或豪大雨期間及雨後幾天，因邊坡土石飽含水分，易有落石坍方，最好避免行駛山區道路。

