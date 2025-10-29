連日陰雨好潮濕 台灣6成家庭每週至少開除濕機1至2天

民視新聞／綜合報導

台灣氣候長年潮濕，最近台北連日陰雨，讓不少人家中，充滿濕氣，根據最新網路調查，台灣有高達六成家庭，每週至少開啟除濕機1到2天，當中使用除濕機的原因，有超過六成是為了解決室內霉味或潮濕問題，而有將近45%的民眾把除濕機用來當作乾衣用途。

在家打開除濕機，靜靜閱讀，針對台灣市場需求，市售除濕機，不僅要提高除濕能力，部分機型還具備AI智慧偵測及活性碳濾網，可以符合新一級能效，也有日本原裝機種，結合除濕、空氣清淨與除臭通能，要省空間，也維持室內乾爽。

