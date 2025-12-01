連旺20年跌神壇！詹惟中失言連累女兒 同業揭他走下坡運：沒命理天命

娛樂中心／綜合報導

命理師詹惟中日前在社群中的PO文被指暗酸日本首相高市早苗，雖然後續他下架貼文並道歉，但仍滅不了火，還連累女兒在日本打理的4家美盧民宿，遭到網友抵制拒住，對此，同業命理師沈嶸也通靈分析詹惟中的運勢，判斷他開始走下坡。

沈嶸指出詹惟中過去帶有連旺20年的命格，雖然強運在2021年結束，不過詹惟中早利用這段時間積極賺取名聲跟財富，因此認為他即使沒有繼續走算命一途，也不會缺錢。此外，沈嶸通靈分析詹惟中命理能力後，表示他「沒有命理天命」，之所以會大紅，倚靠的是流利的口條以及行銷能力，提到如果詹惟中轉戰投資，勢必會有一番作為。

沈嶸解釋詹惟中連日來的風波，是因為他的命運正在走「下坡運」，又恰好遇到2025年的「分岔年」磁場，這才讓失言風波擴大，最後，沈嶸客觀表示詹惟中有親和力，且會採取輕鬆的方式讓人算命，因此還是會有被他人格魅力所吸引的人。

知名命理師詹惟中因為發言遭到炎上。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

