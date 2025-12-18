連晨翔內鬥邱宇辰！FEniX爽飛南法度假 驚見「全裸日光浴」尷尬反應曝

記者徐珮華／台北報導

男團「FEniX」推出第3張全創作專輯《參》，斥資500萬打造MV影像。繼波主打歌MV〈我就是無法失去你〉飛到距離台灣9900公里以外的南法之後，第二波主打〈Day Off〉以輕快寫意曲調為主，前往南法最具度假氛圍的安提貝、聖特羅佩拍攝，慵懶曲風搭配略帶性感的舞步，在夕陽餘暉下展現出唯美又自由的氣息。

FEniX推出新歌〈Day Off〉，全曲講述疲憊中重新找回自我節奏的自由。（圖／華納音樂提供）

〈Day Off〉由MAX和承隆在創作營中完成，講述一種「放空的浪漫」。MV延續上一張作品〈陷洞〉劇情線，FEniX飾演的5位特工各懷絕技，在連晨翔與邱宇辰兩位富豪少爺的內鬥下，成功偷天換日一幅天價名畫，隨即前往南法度假，呈現「放空」時刻。MV最後，連晨翔透過手機畫面「雲端客串」指派下一個任務，讓他們的假期不得不畫下無奈句點。

廣告 廣告

〈Day Off〉呈現FEniX前往南法度假的「放空」時刻。（圖／華納音樂提供）

MV拍攝過程發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，讓男孩們表面淡定，心裡卻非常尷尬。導演還特別租了一台超帥敞篷車，讓男孩們沿著地中海岸線開車，不只完美呈現自在又帥氣的度假感，也實現了他們「想在南法開車」的心願。

FEniX《參》「甜水小鎮」版本，封面取景角度與莫內名畫相同。（圖／華納音樂提供）

專輯第二版本「甜水小鎮版」前往義大利最美村莊之一的Dolceacqua甜水鎮ceacqua（音譯為多切阿瓜，甜水之意）拍攝限定寫真。1884年法國印象派大師莫內前往當地旅遊，十分喜愛甜水鎮的單拱石橋並繪畫成作；甜水小鎮版封面取景角度刻意與莫內畫作相同，FEniX彷佛進入大師作品，極度夢幻和不可思議。

此外，拍攝當天竟意外撞到整趟行程唯一的雨天，沒想到雨天景象竟更接近莫內的原畫色調、氛圍，顯得更加唯美，「拍封面那cut時，雨很神奇地暫時停了10分鐘。」這座小鎮位在風景如畫的巷弄間，許多小酒館、咖啡館、餐廳、雜貨店、商店和民宿藏身其中，最後離開時，男孩們也遺憾沒有帶走甜水鎮的葡萄酒。

更多三立新聞網報導

Energy書偉當爸了！鬆吐真實心聲 「閃兵又喪父」停工現況曝光

728 SEVENTOEIGHT宣布入伍！他「抽中海軍陸戰隊」真實反應曝光

《黑澀會》女星上圍大升級！產後「驚人哺乳照流出」琳妲嗨喊：很哇賽

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

