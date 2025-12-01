連晨翔劇中身世被公開急奔回家 陳孝萱心臟病發：眼淚狂流

《舊金山美容院》近期劇情急轉直下，陳孝萱飾演連晨翔的養母，他被迫說出對方的身世，導致心臟病發，連晨翔衝回家那刻情緒整個炸開，一場重擊心臟的母子戲更讓全劇爆出最大哭點。

陳孝萱。（圖／TVBS）

賴秀容（陳孝萱 飾）守著江之浩（連晨翔 飾）的身世秘密被威脅，被逼到情緒與壓力極限，心臟病突發送醫。鏡頭外的陳孝萱光聽到「媽！」這一聲，眼淚就沿著臉滑下來停不住。

導演甚至提醒陳孝萱不要太早哭，她笑說，拍完後整個下午心都沈在裡面，秀容這個角色讓她投入到像真的在照顧自己的孩子，「有人說看到秀容像看到自己的媽媽，我聽了好感動。」至於被朋友虧的犧牲髮型，她也開心接受，「我很喜歡挑戰不同面貌的角色。」

連晨翔。（圖／TVBS）

連晨翔回想當天氣氛：「整組像穿了黑衣服，空氣都很沉。」真正看到媽媽被抬上救護車那刻，他腦袋一片空白，「只有一個念頭：我要在她身邊。」他說《舊金山美容院》大概是他拍過哭戲最多的一部，「但情緒不是刻意的，劇本把角色的牽掛寫得太紮實，只要跟著走，情緒就會自己衝出來。」

楊晴、楊銘威。（圖／TVBS）

同時間，鄧家也火藥味四散，鄧惟康（楊銘威 飾）因收回扣遭父親急令降職，大姊鄧惟潔（楊晴 飾）趁勢冷冷一句「這局，我贏了」收下勝利。楊銘威笑說第一次演壞人壓力不小：「惟康真的太壞！」但也因為鄧家關係緊繃，「我們家人戲根本不用培養感情。」楊晴則心疼角色，「惟潔只是想被爸爸看見，演到後來心都酸酸的。」

朵拉飾演孕婦。（圖／TVBS）

此外，朵拉（謝雨芝）驚喜客串，飾演到老闆家拿文件卻突然羊水破的孕婦淑筠。朵拉事前還去研究孕婦朋友的走路姿態，羊水破的細節更直接問媽媽當年的情況。至於劇中「用大塑膠袋把下半身包起來」的荒唐畫面，她笑說完全是現場突發，「原本要用布，結果導演看到塑膠袋靈感大噴發，就變成你們看到的那一幕。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

