連晨翔升格新手爸！曝與劉品言用ChatGPT幫女兒取名 揭好友簡廷芮近況

連晨翔、劉品言夫妻主演的《舊金山美容院》將於中視播出。連晨翔與章廣辰今（30）日出席《舊金山美容院》演員媒體茶敘，電視台也為在下個月3日生日連晨翔準備蛋糕慶生，讓他相當驚喜，也許下生日願望，希望家人都可以平安健康。

連晨翔與章廣辰今（30）日出席《舊金山美容院》演員媒體茶敘。（圖／黃鈺晴攝）

今年剛升格新手爸爸的連晨翔分享，近期的育兒生活。他表示，女兒已經出生2個多月，名字已經取好了，更透露與劉品言是用ChatGPT幫寶寶算的，兩人各自幫寶寶取一個字，之後丟到ChatGPT算，「它其實都幫你排好了，看（五行）缺什麼。」如果名字不好就會換字，也提到有時候有育兒相關問題也會問AI。

由於27日宜蘭縣近海發生規模7.0強震，至於地震當下事先保護老婆還是女兒，對此，連晨翔笑說，當時自己正好抱著女兒站在老婆旁邊。而農曆新年即將到來，不免被問到是否會包給老婆紅包，他則表示會包，但金額的部分，他笑說：「我量力而為，心意最重要。」

此外，先前簡廷芮因為粿粿與王子的不倫戀曝光，而遭到波及，被指與當時與王品皓互動曖昧，事後她已發聲澄清。身為好友的連晨翔表示，自己前幾天買奶粉的時候有遇到她們夫妻，也提到，自己有時會詢問對方有關育兒及報戶口的事情，接著話鋒一轉提到，因為夫妻倆差點忘記報戶口，前幾天還接到電話說，如果沒有去報，到時候戶政事務所的組長會先幫忙取，而他當時會錯意還跟老婆說：「我說什麼族長，他是哪一族的。」





