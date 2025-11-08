連晨翔學生時期「跳過八家將」 感受過橫著走的氣場

章廣辰在《舊金山美容院》中飾演楊晴和楊銘威的弟弟，長期不被爸爸重視，上面又被哥哥姐姐壓著，他很難在家族事業中有所表現，不過他透過拯救即將熄燈的門市，證明自己擁有接班集團的能力，好兄弟連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。

章廣辰。（圖／TVBS）

劇中江之浩（連晨翔 飾）、鄧惟宇（章廣辰 飾）為了解決店員的態度問題，先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」，鄧惟宇甫進店門就被嗆，還遭三人反鎖在廁所，一路經歷各種刁難、客訴跟偷錢危機。為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，連晨翔穿上「吊嘎」，在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水，他說：「是之浩的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」

連晨翔。（圖／TVBS）

聊到展現霸氣、凶狠的訣竅，讓連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，感受「橫著走」的氣場，也給他靈感：「就是相信自己、專心投入。」章廣辰飾演極力想翻身的日初店末代店長，初到陌生門市就要擔起拯救計畫。問及章廣辰面對陌生環境，該如何打破僵局？章廣辰表明自己不會刻意熱絡：「我會順其自然，聽對方說話就好。若真的聊不起來，冰著就好，何必硬要破。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

