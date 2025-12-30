連晨翔幫女兒取名問ChatGPT 娶回劉品言第一個紅包喊：量力而為
【緯來新聞網】連晨翔和章廣辰為《舊金山美容院》宣傳，一同接受媒體訪問，升格新手爸爸，連晨翔被問到前幾日地震時，究竟是先抱老婆還是先抱女兒，「當下我剛好手上抱著女兒，言言就在我旁邊」，他還打趣地說「這題算過關」，因為家住5樓，沒有晃到太誇張，所以當下夫妻倆都很淡定。女兒出生已1個多月，名字沒有特別讓人算命，是夫妻倆自己挑喜歡的字，然後問ChatGPT，「我們一人取一個字，然後問AI，女兒長大後如果不喜歡再自己去改。」
連晨翔取女兒名字問了AI。（圖／記者陳明中攝）
和老婆劉品言因為拍攝《舊金山美容院》定情，戲外兩人相處也跟劇中有些相似，連晨翔坦言平常在家也會開老婆玩笑，但他知道不能太白目，要懂得拿捏不要開過頭，「都不能開玩笑的話生活會很無聊」。結了婚過年是否會包六位數的紅包給另一半，連晨翔聽完用手數了數，大吸一口氣「我還是量力而為」。
連晨翔(左)章廣辰為《舊金山美容院》宣傳，現場也提前慶生。（圖／記者陳明中攝）
出席活動時，章廣辰臉上蓄鬍、頭髮及肩，他提及連爸媽看了他的造型，都覺得像耶穌，「留了大概一個月多，下週就要去剃掉，如果頭髮夠長，也考慮捐髮」，而且他還打算直接剃光頭，一旁的連晨翔聽了便開玩笑說「所以要從耶穌變成佛教」。兩人被問到跨年有什麼計畫時，章廣辰透露目前沒有特別行程，連晨翔則是因為女兒還小，所以打算待在家，就連過幾天1月3日是他生日，也沒有特別願望，只希望家人身體健康。《舊金山美容院》週一至週五晚間8點在中視頻道播出。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 40
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」
在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。這份關係不只建...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 8
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 40
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
66歲曹西平猝逝家中！小S「年初才痛失大S」公開回應了 11字吐心聲
資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲。而他生前曾上蔡康永、小S主持的《康熙來了》，犀利風格深植人心。對此記者求證小S，她則回應：「會永遠記得他的獨特魅力。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 14
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
震驚曹西平離世！狄志為崩潰淚揭「生前最後約定」：再也無法實現了
資深藝人「四哥」曹西平驚傳昨（29）日深夜被發現在三重住處離世，享壽66歲。對此，資深媒體人狄志為得知消息後，悲慟在臉書發文表示「震驚到說不出話」，他回憶起去年兒子數學競賽奪冠時，曹大哥還親自留言「志為，好久不見，我一直都有follow你的粉專，你兒子很棒，加油喔」。當時狄志為還相約要和他去吃宵夜，怎料這段暖心的鼓勵竟成最後互動。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5