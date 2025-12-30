連晨翔幫女兒取名問ChatGPT 娶回劉品言第一個紅包喊：量力而為

【緯來新聞網】連晨翔和章廣辰為《舊金山美容院》宣傳，一同接受媒體訪問，升格新手爸爸，連晨翔被問到前幾日地震時，究竟是先抱老婆還是先抱女兒，「當下我剛好手上抱著女兒，言言就在我旁邊」，他還打趣地說「這題算過關」，因為家住5樓，沒有晃到太誇張，所以當下夫妻倆都很淡定。女兒出生已1個多月，名字沒有特別讓人算命，是夫妻倆自己挑喜歡的字，然後問ChatGPT，「我們一人取一個字，然後問AI，女兒長大後如果不喜歡再自己去改。」

連晨翔取女兒名字問了AI。（圖／記者陳明中攝）

和老婆劉品言因為拍攝《舊金山美容院》定情，戲外兩人相處也跟劇中有些相似，連晨翔坦言平常在家也會開老婆玩笑，但他知道不能太白目，要懂得拿捏不要開過頭，「都不能開玩笑的話生活會很無聊」。結了婚過年是否會包六位數的紅包給另一半，連晨翔聽完用手數了數，大吸一口氣「我還是量力而為」。

連晨翔(左)章廣辰為《舊金山美容院》宣傳，現場也提前慶生。（圖／記者陳明中攝）

出席活動時，章廣辰臉上蓄鬍、頭髮及肩，他提及連爸媽看了他的造型，都覺得像耶穌，「留了大概一個月多，下週就要去剃掉，如果頭髮夠長，也考慮捐髮」，而且他還打算直接剃光頭，一旁的連晨翔聽了便開玩笑說「所以要從耶穌變成佛教」。兩人被問到跨年有什麼計畫時，章廣辰透露目前沒有特別行程，連晨翔則是因為女兒還小，所以打算待在家，就連過幾天1月3日是他生日，也沒有特別願望，只希望家人身體健康。《舊金山美容院》週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

