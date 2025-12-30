連晨翔忘報戶口！劉品言接完電話傻眼了 揭簡廷芮現況

連晨翔出席《舊金山美容院》媒體茶敘。（圖／中視提供）





藝人連晨翔、劉品言今年6月宣布閃婚、懷孕，並在上個月宣布迎來女兒誕生。今（30）日連晨翔與章廣辰一起出席《舊金山美容院》媒體茶敘，他笑說現在帶娃有比較上手，加上跟劉品言時間上配合得當，至今都還算順利。

前幾天大地震，連晨翔透露當時他手抱女兒，站在劉品言旁邊，因為住家樓層沒有很高，兩人都很淡定。談到取名過程，他坦言在小孩出生前，就已經開始取名，直到出生後對照八字，再用ChatGPT修改，「一人取一個字，也不用特別去算，缺什麼補什麼，如果長大她不喜歡這個名字，可以再去改。」

簡廷芮夫妻前陣子捲入「粿王風波」，與兩人有私交的連晨翔則表示，前幾天買奶粉有碰到，也會向對方請教育兒、報戶口等問題，像是前幾天劉品言突然接到電話，「他說我們還沒報戶口，如果還沒有去的話，組長就要先幫我們取名。」連晨翔聽完超緊張，「什麼『族』長，他是哪一族的？結果是戶政事務所的『組長』。」



