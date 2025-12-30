連晨翔忙到忘報戶口 用ChatGPT幫愛女取名

連晨翔今出席《舊金山美容院》記者會。黃于珊攝



連晨翔、劉品言（言言）升格爸媽50多天，他今（12╱30）與章廣辰出席《舊金山美容院》記者會時分享育嬰心得，自爆女兒的名字還是ChatGPT幫忙取的，「它其實都幫你排好（五行）缺什麼，只要問這個名字好不好、換字，如果她長大不喜歡這個名字可以自己去改」。還透露女兒眼睛神韻像他，其他像言言。

升格爸爸的連晨翔透露女兒小名叫「黏TT」，夫妻倆還1人取1個字用ChatGPT取名，他坦言顧慮到算命老師算的名字不一定是2人喜歡的，「那不如我們先取1個我們自己喜歡的名字，再運用AI」。還笑說都會用AI育嬰，言言孕期有什麼狀況他也會問AI，甚至狗狗感冒也都問AI，大讚：「還蠻好用的。」

不過因為太忙，忘了幫女兒報戶口，前幾天戶政事務所還打電話給言言，連晨翔透露：「他說如果我們還沒有去的話，『族長』就要先幫我們取名，我說什麼『族長』？哪一族的？」後來才知道言言講的是戶政事務所的「組長」，搞笑說：「差點她（女兒）的第1個名字要叫黏TT。」

從月子中心回家後，連晨翔已越來越順手，「一開始我們2個手忙腳亂，因為她（女兒）可能1、2個小時就會醒來1次，但是現在開始比較穩定」。笑說與言言沒為育嬰吵過架，因為「沒有時間吵架」，也誇近2個月大的女兒算好帶，會固定時間起床。前幾天地震，被問第1個先保護誰？住5樓的他笑說：「剛好我手上抱著女兒，但是我是站在她（言言）旁邊，其實我們2個蠻淡定。」

至於過年計畫，連晨翔坦言很難排，「因為小朋友還太小，要去哪都不太方便，明天跨年應該也是在家」。被問會包給老婆紅包？他先顧左右而言他，但也說：「會啦！我都忘記紅包這一題。」聽到要包6位數，他低調地說：「我量力而為，心意最重要。」1 月3日將過3 4歲的他也搞笑說：「幫我問一下，我生日老婆會不會包紅包給我。」至於生日願望，他務實地說：「就是家人健康最重要。」

