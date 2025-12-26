連晨翔揭劉品言「不跟公婆住」真實原因 放飛自爆捨不得丟已斷「生子床」

連晨翔（右）與劉品言成為新手爸媽。翻攝IG @hsiang_5208

劉品言與連晨翔上個月宣布女兒「連踢踢」出生，現在已坐完月子返家，一家三口並接連度過寶寶的第一個冬至、聖誕節。連晨翔接受媒體專訪時透露，現在一家三口住在他樹林的房子，雖爸媽也住樹林，但是分開住。

連晨翔接受《自由時報》專訪時直言：「我樹林有兩個家，我喜歡跟我爸媽住，但我不覺得言言會想要跟我爸媽住。」他前陣子還在社群上PO影片說要買新床，因原本的床架都斷裂了，但直呼捨不得丟舊床，開玩笑稱因為這是自己的「生子床」，被網友虧當爸後放超開。

紡織小開不接家業 連晨翔曝爸爸真實心情

連晨翔當爸後放超開。董孟航攝

連晨翔的爸爸在樹林開紡織公司，雖沒有要接家業，但似乎還是習慣住樹林，疫情期間在樹林買房，現在還是有房貸壓力。爸爸現在已準備享受退休生活，也接受兒子不想接家業的想法，連晨翔說爸爸沒有失落，「他本來就沒有覺得我會做這件事（接班），他們有其他股東。」



