連晨翔新手爸爸忘報戶口險鬧笑話

連晨翔（左）開心慶生，合體章廣辰30日出席《舊金山美容院》宣傳活動。（陳俊吉攝）

連晨翔、章廣辰30日出席中視8點檔《舊金山美容院》宣傳活動，連晨翔才剛升格新手爸爸，被問到日前地震，究竟先抱老婆劉品言還是女兒，他回答：「當下我剛好手上抱著女兒，言言就在我旁邊」，他還打趣說「這題算過關」。

女兒連踢踢約2個月大，他覺得長相像老婆縮小版，還會調皮叫「小劉」，夫妻已經幫女兒取好名字，沒特別找老師算命，直接運用AI技術、找ChatGPT幫忙，「我們一人先取一個字，看八字有缺什麼，依照程式建議再換字。」沒想到，夫妻忙到忘了報戶口，被打電話通知「再不去的話組長會先幫取名」，他一時聽成「族長」滿臉疑惑，差點鬧出笑話。

連晨翔即將過34歲生日，中視特地送上蛋糕慶生，最大心願家人健康。被問到過年是否包紅包安太座？他淘氣裝傻沒聽到，最後點頭說會，金額是否到6位數，他用手數了一下、大吸一口氣：「我量力而為，心意最重要。」

一旁的章廣辰長髮又蓄鬍，造型搶眼，他日前參加邱澤、許瑋甯婚禮，爆出無視張軒睿跟他打招呼，引發兄弟不合、選邊站隊許光漢的聯想，他再度澄清是誤會。而許光漢被問到此罕見變臉，他也緩頰，好友應該沒有生氣，只是比較嚴肅。

章廣辰強調兄弟情沒變，有看張軒睿電影支持，還幽默自嘲可找他拍第2季：「演決裂的師兄弟。」3人友誼成為話題，章廣辰也看很開，坦言自己有時也會被娛樂到，「就是抓一個甜蜜點，不要寫沒有的事，不能讓人看了想嚴肅起來。」