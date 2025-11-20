連晨翔新手爸 變炫娃魔人

方志友（左）送上「爸媽放風券」給《舊金山美容院》裡的哥哥連晨翔。（林淑娟攝）

連晨翔與劉品言（言言）19日宣布女兒「連TT」日前已平安出生的喜訊，他20日與TVBS《舊金山美容院》劇中妹妹方志友接受專訪；談到全程陪產過程，他笑說，之前每次陪言言產檢、看到抽血都很緊張，言言一直覺得他陪產時可能會昏倒，不過他當天把自己當成醫學院實習醫生，得意地說：「我沒有手抖。」

連晨翔與方志友合作《舊金山美容院》前完全不熟，但一見如故，兄妹情也延伸到戲外，方志友昨送上別出心裁的禮物「放風券」，卡片上寫著「狂賀！江家有喜！妹歡喜。送上放風券30萬，爸媽放風3次，1次10萬」等有趣文字。不過禮物送出後，才發現沒寫「1次」時間多長，還假裝要搶回禮物，笑說會差使自己的女兒和兒子去陪「連TT」。

連晨翔表示，真正陪產後，發現之前是自己嚇自己，當剪完臍帶、醫生正在縫合時，他還看到言言孕肚被劃開後的「腹直肌」， 「醫生跟我誇她有運動很好，叫我一起欣賞，所以我現在是真的把她看透了」。

他笑說，麻醉醫師很幽默，先建議他如果要昏倒、要往他們的方向倒，言言聽了笑問：「直接倒在我身上是對的嗎？」他慶幸自己滿鎮定，有先催眠「應該差不多像朱智勛那部《外傷重症中心》這樣吧，看完發現真的一樣。」

他19日發文承認已是女兒傻瓜，受訪時改口：「女兒傻瓜好像不是一條好走的路，昨天抱著女兒時有教育她，跟她說以後會對她實施鐵血教育。」大夥笑問：「女兒聽了應該睡著？」他大笑：「真的，她聽著聽著就睡著了。」

連晨翔也自曝，最近只要老婆在綁束腹帶時，就是他跟女兒單獨相處的時光，「我就展開巡演，輪流打視訊電話給我爸媽、好友們，真的變成炫娃魔人了。」

育兒向楊銘威看齊

有一對兒女的方志友也給連晨翔育兒建議：「我提醒他要學好幫寶寶洗澡、換尿布，因為產婦現在有很多需要恢復，他要有實際上的作為，分攤媽媽的辛苦。」透露老公楊銘威當時都有做到，女兒Mia在1歲前都是爸爸洗澡的。