連晨翔曝光婚禮進度！下秒竟失言「怕惹怒劉品言」 嚇到狂求饒

《就算一個人也可以好好的吃飯2》今（30）日舉行首映會，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔現身齊聚光點華山。連晨翔先前才和劉品言登記結婚，被問到婚禮進度，他坦言目前完全沒有在聊婚禮這個問題，「先生下小孩再來規劃，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」但他話一說完立刻發現自己「口誤」：「一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託記者們手下留情，一邊不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」

連晨翔提到一開始被導演指示去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，他也開心表示老婆完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」連晨翔被調侃接下來要背「爸爸包」，笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」

李玲葦透露其中一場看到胡宇威飾演的「湯瑪士」護送「前女友」姚以緹外出的戲，情緒完全崩潰，「那場戲我真的哭到停不下來，整個人陷進去出不來。」李玲葦回憶那場重頭戲：「是在大雨中奔跑，最後在公車亭崩潰痛哭。導演在拍之前就跟我說，希望我能完全進入情緒的深處，我也特別做了心理準備。」拍攝當下，她形容自己彷彿陷入一個黑洞：「我腦中想著要失去最重要的東西了，那種『人生的浮木要不見了』的感覺！」收工後仍難以從角色抽離。

徐鈞浩與初孟軒飾演同志伴侶「紅豆泥與布朗尼」，徐鈞浩透露和初孟軒親吻超過10次，被打趣說應該有「吃到嘴唇」，李玲葦透露徐鈞浩與初孟軒在戲外也一直互喊老公，徐鈞浩笑言：「畢竟我們從定裝、讀本到拍攝總共才見面三次就要結婚，要趕快培養默契。」徐鈞浩接下來要挑戰第三次金馬紅毯主持，被問到是否已經經驗老道，他表示：「還是很緊張，因為第一次有搭檔是男生，而且彭千祐也是第一次。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。



