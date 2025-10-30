連晨翔曝婚禮進度！求生慾爆發 讚老婆劉品言一直都很漂亮

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）今（30）日舉辦首映會，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔齊聚光點華山，延續第一季以「食物療癒人心」為主軸，此次《好好吃飯2》更加入不同角色交錯的故事線。

連晨翔在劇中飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」。（圖／公視+提供）

連晨翔在劇中飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象，他笑說：「因為宇威哥看起來就是脾氣很好、很溫柔的暖男大哥哥，所以我飾演的葛利路就特別愛逗他。看到他被我弄得有點無奈的反應，我反而更開心！」

連晨翔也提到，一開始被導演指示一直去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，他也開心表示老婆完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」連晨翔被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」

連晨翔被問到婚禮進度，他坦言目前完全沒有在聊婚禮這個問題，「先生下小孩再來規劃，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」但他話一說完立刻發現自己口誤，「一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託記者們手下留情，一邊不忘宣傳影集，「不然我接下來真的要『每天都要一個人好好的吃飯』。」





