連晨翔男女通吃狂獵豔！曝與劉品言「婚禮進度」說錯話了

食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）第一部今（30）日舉辦首映會，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔齊聚光點華山，延續第一季以「食物療癒人心」為主軸，此次《好好吃飯2》更加入不同角色交錯的故事線，今日同步宣布片尾曲〈煮沸〉由babyMINT丞妘Yun與+How李家皓合唱。

「煮飯男友」胡宇威和「甜點系女孩」李玲葦上演相隔三年的時空愛戀，他還將面對「魔王級前女友」姚以緹突如其來入住民宿的尷尬局面，又要應付「男神作家」連晨翔的花式撩人，以及與「紅豆泥」徐鈞浩的露營談心，胡宇威笑說：「湯瑪士這一季更像個大家長，煮飯、安慰人、解決問題，真的就像民宿裡的『情感總舖師』。」

《好好吃飯2》胡宇威挑戰「15分鐘短篇劇」極限節奏。（圖／公視+）

《就算一個人也可以好好的吃飯2》是一部每集僅15分鐘的短篇影集，節奏貼近近年流行的「豎屏劇」型態，對演員而言是全新挑戰，胡宇威解釋：「在那麼短的時間內，要把情緒、關係、劇情都表達出來，其實很不容易。」他坦言：「這部戲最困難的地方是，要在剛剛好的分寸把情感收放自如，有時候一場戲只有幾秒鐘就要結束，不能演太久，不然剪接也會很難剪。」經過第一季的磨合後，胡宇威透露第二季的拍攝更有效率，也打趣形容演出時很像「搭雲霄飛車」：「從分鏡、節奏到鏡頭語言，大家都抓得更精準，一場戲可能要在一分鐘內完成，很考驗演員的專注度和角色情緒的拿捏。」穿梭在大小螢幕之間的姚以緹，在旁也認為整部劇很考驗剪輯師功力：「影集共9集、每集15分鐘而已，真的很像雲霄飛車，很擔心剪接師有沒有好好吃飯！」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映會。（圖／公視+）

而李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》雖然飾演「甜點系女孩」艾蜜莉，但在愛情裡也有深陷心碎的時刻，她透露其中一場看到胡宇威飾演的「湯瑪士」護送「前女友」姚以緹外出的戲，情緒完全崩潰，「那場戲我真的哭到停不下來，整個人陷進去出不來。」李玲葦回憶那場重頭戲：「是在大雨中奔跑，最後在公車亭崩潰痛哭。導演在拍之前就跟我說，希望我能完全進入情緒的深處，我也特別做了心理準備。」拍攝當下，她形容自己彷彿陷入一個黑洞：「我腦中想著要失去最重要的東西了，那種『人生的浮木要不見了』的感覺！」

李玲葦坦言，收工後仍難以從角色抽離，「那時候導演和我的經紀人都在旁邊，我的經紀人還來拍拍我，但我整個人像被掏空，真的回不了神。」李玲葦說這是她演戲以來最特別的一次經驗，「那場戲好像打開了一個我沒想到的世界，我完全沈進去，也重新理解艾蜜莉在愛裡的無助與掙扎。」

徐鈞浩與初孟軒飾演的同志伴侶「紅豆泥與布朗尼」，兩人默契十足又戲味濃厚，劇照釋出後在網路上引起廣大迴響，徐鈞浩則對於穿著三件式西裝在山林裡結婚的證婚戲感到神奇不已，開玩笑說：「還遇到仙女、也很像妖女的李玲葦正在河邊洗愛玉！」徐鈞浩透露和初孟軒親吻超過10次，被打趣說應該有「吃到嘴唇」，李玲葦回想現場超近距離直擊兩人接吻，「導演還要我非常靠近他們，超級害羞、心跳加速！」她更透露徐鈞浩與初孟軒在戲外也一直互喊老公，徐鈞浩笑言：「畢竟我們從定裝、讀本到拍攝總共才見面三次就要結婚，要趕快培養默契。」徐鈞浩接下來要挑戰第三次金馬紅毯主持，被問到是否已經經驗老道，他表示：「還是很緊張，因為第一次有搭檔是男生，而且彭千祐也是第一次。」

連晨翔則飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象，他笑說：「因為宇威哥看起來就是脾氣很好、很溫柔的暖男大哥哥，所以我飾演的葛利路就特別愛逗他。看到他被我弄得有點無奈的反應，我反而更開心！」

連晨翔也提到一開始被導演指示一直去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，他也開心表示老婆完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」連晨翔被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」

連晨翔被問到婚禮進度，他坦言目前完全沒有在聊婚禮這個問題，「先生下小孩再來規劃，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」但他話一說完立刻發現自己「口誤」：「一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託記者們手下留情，一邊不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」

姚以緹這次飾演魔王級前女友「范湘」，以主動出擊姿態再度闖入前任胡宇威與李玲葦經營的民宿，掀起一場修羅級三角戰，姚以緹笑說：「我認為范湘行動其實很自在，搶前任不是她的目的！」但他認為角色確實有「進化」：「能輕鬆地和前任分享生活，這種淡定才是真正的魔王級！」她還分享角色在劇中有許多激怒「前男友的現任女友」的行動，談到現實生活中是否會與前任保持聯繫，姚以緹帥氣回應：「我是消失的前任。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。



