連晨翔目睹劉品言挽回「初戀」 轉身曖昧孫淑媚

劉品言、連晨翔11月19日分享愛女誕生，但在定情作《舊金山美容院》中卻陷入情感危機，因她的初戀情人回歸，為2人原本曖昧不明的關係，增添更多未知的變數。

《舊金山美容院》本周迎來情感與權力的雙線爆發，劉品言飾演的「林麗穎」大學初戀男友10年後回歸，讓連晨翔飾演的「江之浩」感到前所未有的不安，最讓人心碎的一刻是意外聽到她向張耀仁飾演的初戀「高柏瀚」吐露後悔當初分手，甚至告白：「我們沒有完成的愛情，可以繼續嗎？」這句話像一記悶棍，讓連晨翔選擇默默轉身離開。

另一方面，重新出發的連晨翔遇見賞識自己的電視製作人、孫淑媚飾演的「汪君倪」，對方不僅提出參加美食競賽節目的機會，更大方稱讚他的才華與魅力，完全不掩飾自己的好感，他透露對方是角色的初吻，笑說：「江之浩和君倪之間是曖昧或是悸動，大家可以期待一下。」

而章廣辰飾演的鄧家老么「鄧惟宇」在母親的推動下正式踏入權力中樞、推上集團副總的位置，他談起接演這部戲的原因，「劇中角色的心路歷程很有趣，有讓人意想不到的反轉」。接著一本正經地開玩笑：「還有需要賺錢。」《舊金山美容院》每周日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出。

