連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
記者趙浩雲／台北報導
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。
劇中江之浩（連晨翔 飾）、鄧惟宇（章廣辰 飾）先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」。鄧惟宇甫進店門，就遇上有前科、挾帶怨氣的員工阿肥趙東城（賴東賢 飾）、羅大勇（陳彥廷 飾）以及小俊（洪浩倫 飾）的嗆聲，還遭三人反鎖在廁所，一路經歷各種刁難、客訴跟偷錢危機，令人好奇他與江之浩該如何獲得「日初三人組」的信任。
為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，連晨翔穿上「吊嘎」（無袖背心），在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水，他說：「是之浩的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」聊到展現霸氣、凶狠的訣竅，讓連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，感受「橫著走」的氣場，也給他靈感：「就是相信自己、專心投入。」
「日初三人組」的賴東賢，提到當初知道要在早餐店工作，內心「超級無敵慌張」，因為不諳廚藝的他，平時屬於「炸掉廚房」的類型，最拿手的料理是「泡麵加一顆蛋」。不過在拍完《舊金山美容院》後，他很自信地喊：「我會煎蛋！還有果醬抹吐司喔！」至於在早餐店工作一事，相較於不擅廚藝的賴東賢，陳彥廷因學生時期最常愛待在早餐店，很常觀察他們的步驟，因此在拍攝現場看到煎台，感到十分熟悉。《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出。
更多三立新聞網報導
台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
直擊／李千娜淚崩送別顏正國！哭到崩潰妝全花了：用盡全力守護你的家人
其他人也在看
不閃兵！男星三代人全在金門服役 段慧琳連唱5首軍歌讚揚
段慧琳Windy搭檔「外島特派員」小鹿在《Go Go Taiwan》最新一集前進金門烈嶼（小金門），兩人趁著當地芋頭季節盛產，不但挖芋頭、搓芋圓，還搭上最新推出的迷彩觀光電瓶車深度探訪戰地文化地標，一路從農田踩到坑道，從文化館唱到芋頭冰店，收穫滿滿也笑果連連。中時新聞網 ・ 17 小時前
男星「擠母乳整晚沒睡」 爆料老婆的醫生「算錯預產期」
由臺港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦，廣受好評的第三屆「好友港節」今（8日）於華山文創園區熱鬧登場，擔任本次活動大使的曾寶儀、活動總召集港仔張啟樂將驚喜現身開幕式與臺港澳粉絲同樂，一起度過最「港」動的周末午後時光。鏡報 ・ 17 小時前
新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲
新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
Netflix 11月追劇指南！一部「燒腦神劇」台灣觀眾瘋追 電影類榜首曝光
Netflix每週二都會準時在官方網站揭曉最新的「全球影視觀看10大排行榜」，這份榜單是根據前一週（週一至週日）的實際觀看時數統計出來的，涵蓋了將近百個國家地區的收視戰況。每一次新榜單釋出，總會瞬間引爆網路上的熱烈討論，成為大家追劇、選片的最新指標！這一週，全球觀眾最捧場的劇集由《回魂計》（The Resurrected）拔得頭籌，而最受歡迎的電影則是驚悚片《28年毀滅倒數》（28 Years Later）。還沒跟上的你，趕緊把這些話題之作加入你的待看清單，找時間一次痛快追完吧！鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
《2025臺北網紅嘉年華》11/8香堤大道熱鬧登場！百位網紅齊聚、50攤快閃市集嗨翻信義區
當天最受矚目的焦點莫過於「TY Star網紅獎」頒獎典禮！今年依粉絲數分為太陽、月亮、星星與電商等組別，表揚在社群創作、商業合作與內容影響力上表現出色的創作者。另首度新增「商圈永續之星獎」及「世界蔬食永續影響獎」，鼓勵網紅以行動力號召粉絲一起完成碳減任務，用創意...styletc ・ 17 小時前
台電高雄、鳳山區營業處致力防颱準備工作
[NOWnews今日新聞]台電公司高雄區營業處及鳳山區營業處為因應輕颱鳳凰來襲，今(8)日致力於防颱準備工作，針對高雄地區轄區內樹木進行修剪，盡可能降低強風一刮，樹木掃到架空線路，造成停電事故的機率，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
文汶創業太操「肌肉硬又痛」開刀 吳皓昇疼妻上工前奔走
演員文汶自創天然植萃保養品牌「猴爺」當CEO，長期日夜操勞，積勞成疾，日前緊急入院進行微創手術，老公吳皓昇把握進民視八點檔大戲《豆腐媽媽》前的時間，趕緊帶著文汶處理好手術事宜，確認愛妻平安無虞後，才安心上工。中時新聞網 ・ 17 小時前
《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
楊祐寧婚姻金句「尊榮另一半」 卻車震邵雨薇雙劈成「渣男」代表
改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，大方分享了現代愛情中的幸福祕訣。鏡報 ・ 15 小時前
中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員
中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻、黃渼茜等現任運動員。 一般選任委員當...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 16 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 13 小時前
11/8【重溫經典】12強奪冠感動眾人｜《冠軍之路》紀錄片2026年元旦上映｜親訪戶鄉翔征｜凱基證券運動Studio
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 14 小時前
雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚雲林縣，210名選手在海上追風秀絕技。中央社 ・ 14 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄市 / 綜合報導 高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉，笑說要和三位有意參選的立委，保持一樣距離，來表達中立立場，馬上被邱議瑩笑說，這裡是彌陀，不是中立(中壢)。立委們一肩扛起擔擔子，兩邊裝滿虱目魚，滿載而歸的樣子看起來好開心，有意角逐高雄市長的藍綠立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆，參加彌陀虱目魚節活動，排排站一個接一個進場，拿起虱目魚對鏡頭合影，台下互動也受到關注。藍綠立委四人台下坐一排有說有笑，場邊還有諧音梗小插曲，立法委員(民)賴瑞隆說：「欸，你要喊凍蒜(當選)喔，趁許智傑不在。」立法委員(民)邱志偉說：「這是我的主場，要跟三位保持同等距離，表示我中立。」立法委員(民)邱議瑩說：「這裡是彌陀，不是中立(中壢)。」立委邱志偉笑說要和三位保持一樣距離，表達中立立場，立法委員(民)賴瑞隆說：「我們一樣照著我們既有的步調，穩健前進，像今天來到虱目魚文化節，也希望我們持續努力，讓我們高雄更進步更好。」立法委員(民)邱議瑩說：「不管誰出線，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力。」立法委員(民)許智傑說：「我比較屬於最大公約數，所以我會繼續努力。」立法委員(國)柯志恩說：「誰出線，我想我們都是君子之爭，我們用最大競爭力，大家來看看，如何幫高雄做到最好。」藍綠有意爭取高雄市長一職的立委都來海線搶票，但看不見民進黨立委林岱樺，近期他被發現高雄活動有綠委4缺1情況。1日衛武營萬聖節，林岱樺在岡山造勢沒去，這次虱目魚節又沒現身，難道有原因，林岱樺陣營表示本來要出席，但行程來不及才沒到場，不是故意不到。民進黨高雄市長初選越來越近，各參選人一舉一動和互動，都被緊盯著看。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
460萬粉「最強奶媽」遭疑「蹭謝侑芯流量」 怒發律師聲明：別惹我
擁有超過460萬Instagram粉絲的網紅謝薇安，近日因好友謝侑芯在馬來西亞猝死案中積極奔走，卻遭部分網友指控「蹭流量」，引發熱議。她今日在IG限時動態PO出律師聲明，強硬澄清動機純屬友情關懷，並以英文標語「Don't even try to mess with me.」警告酸民，展現不畏挑釁的強勢態度。鏡報 ・ 12 小時前
中彰假日活動 拚百里侯人選爭亮相
「2025新社花海暨台中國際花毯節」8日登場，被民進黨徵召參選下屆市長的立委何欣純，以及國民黨內呼聲高的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，都穿上花襯衫到場拚人氣，讓開幕式成為另類市長選戰前哨戰。另彰化縣花壇大嶺巷步道健行活動吸引上千人參加，藍綠兩黨7位縣長可能人選中有6人到場，意外成為焦點。中時新聞網 ・ 5 小時前
一地多用救缺地困境！太陽能轉換效率破10% 農電共生成新契機
台灣太陽能光電產業面臨土地資源稀缺的嚴峻挑戰，各種創新模式如「一地多用」策略正逐步推展，包括運動場光電、漁電共生等。半透明太陽能電池技術的突破，為農業與能源產業共存開創新契機，轉換效率已達10%，可精準過濾植物所需光譜，實現農電雙贏。然而，如何在農業產區讓光電與農地相輔相成，仍是關鍵挑戰！面對土地有限的現實，台灣亟需為光電建置找到可持續發展的解決方案。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
高雄市衛生局舉辦 「雄營養‧健康軟食力料理競賽」
記者王正平／高雄報導 因應高齡化社會長者及特殊口腔者多元化飲食需求，高雄市衛生局首次…中華日報 ・ 14 小時前
才說不介意火辣照！男友見壯壯寫真照「當場炸掉」
才說不介意火辣照！男友見壯壯寫真照「當場炸掉」EBC東森娛樂 ・ 1 天前