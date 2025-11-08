連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面

記者趙浩雲／台北報導

連晨翔在劇中幻想自己是在江湖打滾的梟雄。（圖／TVBS提供）

台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。

劇中江之浩（連晨翔 飾）、鄧惟宇（章廣辰 飾）先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」。鄧惟宇甫進店門，就遇上有前科、挾帶怨氣的員工阿肥趙東城（賴東賢 飾）、羅大勇（陳彥廷 飾）以及小俊（洪浩倫 飾）的嗆聲，還遭三人反鎖在廁所，一路經歷各種刁難、客訴跟偷錢危機，令人好奇他與江之浩該如何獲得「日初三人組」的信任。

章廣辰擔任早餐店店長，每天上班挑戰不斷。（圖／TVBS提供）

為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，連晨翔穿上「吊嘎」（無袖背心），在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水，他說：「是之浩的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」聊到展現霸氣、凶狠的訣竅，讓連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，感受「橫著走」的氣場，也給他靈感：「就是相信自己、專心投入。」

「日初三人組」的賴東賢，提到當初知道要在早餐店工作，內心「超級無敵慌張」，因為不諳廚藝的他，平時屬於「炸掉廚房」的類型，最拿手的料理是「泡麵加一顆蛋」。不過在拍完《舊金山美容院》後，他很自信地喊：「我會煎蛋！還有果醬抹吐司喔！」至於在早餐店工作一事，相較於不擅廚藝的賴東賢，陳彥廷因學生時期最常愛待在早餐店，很常觀察他們的步驟，因此在拍攝現場看到煎台，感到十分熟悉。《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出。

