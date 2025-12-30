連晨翔竟用AI幫女兒取名！差點忘了報戶口 寶寶長相曝光「這部位」像爸爸

連晨翔剛成為新手爸爸。李鍾泉攝

連晨翔與劉品言近日發放女兒連踢踢彌月禮，其中附上寶寶的卡片，被問到女兒像誰？連晨翔30日出席《舊金山美容院》在中視播出的記者會，受訪時形容女兒眼睛張開後，大家都說像爸爸，但整體神韻像劉品言，因此連晨翔有時會喊女兒：「小劉！」

連晨翔透露已幫女兒取好名字、報好戶口，但因從月子中心回家後太多雜事，忘了報戶口一事，還一度被戶政事務所打電話來催。至於女兒取名，連晨翔透露是用ChatGP取的，從還沒出生就開始想，他與劉品言一人想一個字，再問AI是否適合，或是同音選不同字，直讚：「還滿好用的。」

章廣辰（右）在活動上提前幫連晨翔慶生。李鍾泉攝

日前發生大地震，連晨翔被問先抱女兒還是先抱老婆？透露當時剛好抱著女兒，劉品言在旁邊，所以這一題「過關」。章廣辰則透露，當下躲到冰箱旁邊，父母有傳來家中吊燈狂搖的影片，媽媽則趕緊躲到桌子底下。

劇中虧劉品言穿搭！連晨翔戲外也愛開老婆玩笑

連晨翔出席《舊金山美容院》記者會。李鍾泉攝

《舊金山美容院》中，連晨翔與劉品言約會，竟虧女友穿的裙子像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點胖」，讓女友氣炸。連晨翔笑說，與家人一起看戲時，剛好旁邊有類似圖案的花瓶，就拍給劉品言看，遭到老婆怒瞪。連晨翔說私下也會對劉品言開玩笑，不然生活很無聊。



