連晨翔章廣辰友情決裂「兄弟變死對頭」一句話引爆衝突

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》的身世曝光，他和章廣辰竟是同父異母的兄弟，也讓兩人之間的友情徹底瓦解。剛坐上集團副總之位的章廣辰，不但要提防兄姊楊銘威、楊晴不時的落井下石，更面臨好兄弟連晨翔成為「接班競爭者」的威脅，早餐龍頭集團的鄧家瞬間上演一場風雲變色的豪門鬥爭。

劇中，連晨翔一方面要接受自己的身世，另一方面搭檔章廣辰突然冷漠的態度也令他百思不得其解。最讓他心寒的是從楊銘威口中得知自家早餐店被檢舉，竟然出自好友章廣辰之手。為了弄清真相，連晨翔主動上門，向對方討真相，甚至攤牌：「算起來，我也是你哥。」一句話引爆章廣辰的心結，爆發肢體衝突。在友情與信任完全崩塌之後，在孫淑媚的鼓勵下，連晨決定參加《與世界一起早餐》美食實境節目，與臨臨早餐「臨時差」品牌正面交鋒，正式與章廣辰宣戰。

此外，連晨翔與孫淑媚也因工作互動頻繁，女方貼心餵食的畫面遭劉品言撞見，讓她瞪大眼睛，醋味瞬間溢出螢幕。

隨著「江之浩」連晨翔與「鄧惟宇」章廣辰正式撕破臉、青梅戀情暗潮洶湧、美食比賽火花四射，《舊金山美容院》帶領觀眾進入衝突高潮，每一幕都不能錯過。

