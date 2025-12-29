連晨翔第一次約會就搞砸 「搶先吃掉她的牛排」劉品言氣炸

劉品言、連晨翔劇中終於坦承彼此的心意。（圖／TVBS）

《舊金山美容院》中，受劇迷矚目的CP劉品言與連晨翔終於從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係中升級為戀人。然而，才剛確認彼此心意，巨大的雙重考驗便接踵而至。劇中連晨翔大踩女友地雷，導致首次約會就搞砸，更因長年壓抑的身世陰影，成為阻撓兩人戀情的關鍵因素。

在劇中的首次約會，連晨翔出現四大NG行為，包括毫無自覺地搶先吃掉女方的牛排；無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程；更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」。戲外曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」，連晨翔意外將「鋼鐵直男」形象巧妙延伸到劇中角色，令人莞爾。

廣告 廣告

另一方面，連晨翔劇中面對長年壓抑的身世陰影，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。劉品言劇中為了幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出，並含淚直球問道：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」這句道盡決心與不安的告白，成為兩人關係的重要轉捩點。

戲外，劉品言分享林麗穎成為女友後，造型從中性轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現出不同面貌。被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏質、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易：「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度