連晨翔脫衣秀武打滿足幻想！ 自爆曾跳八家將有「橫著走」氣場
《舊金山美容院》最新一集中，劇情進入主角們展開反擊的第二步：鄧惟宇（章廣辰飾）透過拯救即將熄燈的特殊門市「日初店」，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力；而江之浩（連晨翔飾）則與他裡應外合，化身為在江湖打滾、號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到日初店上班。
連晨翔為戲穿吊嘎跳八家將 武打戲從下午拍到殺青
為呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，連晨翔在劇中展現了精采的武打戲。他在燒著火的廢棄工廠裡，穿上「吊嘎仔」（無袖背心），從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水。
連晨翔笑說，這場戲是「之浩的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」聊到如何展現角色的霸氣與凶狠，連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，從中感受「橫著走」的氣場，也給了他靈感：「就是相信自己、專心投入。」
章廣辰初入日初店遭嗆聲 冷處理不刻意熱絡破冰
鄧惟宇與江之浩先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」。鄧惟宇甫進店門，就遇上有前科、挾帶怨氣的員工「日初三人組」：阿肥趙東城（賴東賢飾）、羅大勇（陳彥廷飾）以及小俊（洪浩倫飾）的嗆聲，甚至還被三人反鎖在廁所，一路經歷各種刁難、客訴跟偷錢危機。令人好奇鄧惟宇與江之浩該如何獲得這三人的信任，完成拯救門市的計畫。
章廣辰飾演這位極力想翻身的日初店末代店長，初到陌生門市就要擔起拯救計畫。問及章廣辰面對陌生環境該如何打破僵局？章廣辰表明自己不會刻意熱絡：「我會順其自然，聽對方說話就好。若真的聊不起來，冰著就好，何必硬要破。」
