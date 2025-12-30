連晨翔自爆女兒名字是AI取的「差點忘報戶口」 章廣辰想剃光頭

連晨翔提前慶生。（圖／黃城碩攝）

連晨翔與劉品言的定情電視劇《舊金山美容院》即將邁入尾聲，兩人在戲中的互動引起觀眾熱議。連晨翔透露他們夫妻在家中也會一起重看劇集，甚至錄下太太的反應。近期連晨翔忙於陪伴太太坐月子，差點忘記為女兒報戶口，更自爆女兒名字是由AI取的。

連晨翔提前慶生。（圖／黃城碩攝）

連晨翔即將在1月3日迎接34歲生日，工作人員已提前為他準備了蛋糕。連晨翔表示，甚至忘記了自己快要生日，直到看到蛋糕才想起來。更令人意外的是，連晨翔透露他們差點忘記為女兒報戶口，直到接到電話通知，被告知如果再不去辦理，組長就要先幫他們取名字。當劉品言告訴他這件事時，連晨翔一度還疑惑「什麼組長？他是哪一組的？」顯示新手爸媽真的太忙碌了。

廣告 廣告

連晨翔形容女兒很好帶，卻差點忘了幫她報戶口。（圖／黃城碩攝）

雖然生活忙碌，但連晨翔和劉品言的定情電視劇內容卻沒有忘記。在最新一集中，連晨翔的角色對劉品言開玩笑說她穿得像青花瓷，惹得她生氣。連晨翔透露這類互動在現實生活中也會發生，他認為夫妻之間若不能開玩笑，生活會很無聊，展現了兩人在戲外的生活情趣。

隨著電視劇即將結束，連晨翔和章廣辰都分享了對劇情的印象。連晨翔特別提到劇中的料理對決橋段，他表示這剛好與最近熱門的《黑白大廚》話題相呼應，顯示劇情緊跟時事。章廣辰則表示他最喜歡在保齡球館拍攝的戲份，尤其是打架的場景。

章廣辰長髮蓄鬍宛如耶穌。（圖／黃城碩攝）

值得一提的是，章廣辰目前留著長髮和鬍子，外型宛如耶穌，他透露計劃在2026年剪短頭髮，甚至可能會剃光頭，以全新造型迎接新的一年。這個造型轉變讓粉絲們十分期待。

更多 TVBS 報導

醋意上心頭？劉品言追問連晨翔「初戀是誰」

《舊金山美容院》連晨翔首約會就分手？NG行為惹劉品言爆粗口

連晨翔、劉品言孕後首同框！新劇《舊金山美容院》將開播：剪採像在剪臍帶

《舊金山美容院》衝突再升級！連晨翔+章廣辰開打 鍾欣凌驚喜客串

