連晨翔被問婚禮進度 脫口「生完一陣子才恢復漂亮」下秒嚇瘋求饒

胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔今（30日）出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映會，即將要當爸爸的連晨翔，被問到與老婆劉品言婚禮的進度，他坦言目前完全沒有在聊婚禮這個問題，「先生下小孩再來規劃，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」但他話一說完立刻發現出大事。

連晨翔一發現自己口誤，立即更正：「一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託媒體們手下留情，一邊不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」

連晨翔劇中飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象，他笑說：「因為宇威哥看起來就是脾氣很好、很溫柔的暖男大哥哥，所以我飾演的葛利路就特別愛逗他。看到他被我弄得有點無奈的反應，我反而更開心！」

連晨翔也提到，一開始被導演指示一直去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，他也開心表示老婆陳庭妮完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」連晨翔被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，不過他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》是一部每集僅15分鐘的短篇影集，節奏貼近近年流行的「豎屏劇」型態，對演員而言是全新挑戰，胡宇威解釋：「在那麼短的時間內，要把情緒、關係、劇情都表達出來，其實很不容易。」他坦言：「這部戲最困難的地方是，要在剛剛好的分寸把情感收放自如，有時候一場戲只有幾秒鐘就要結束，不能演太久，不然剪接也會很難剪。」

徐鈞浩與初孟軒飾演的同志伴侶「紅豆泥與布朗尼」，兩人默契十足又戲味濃厚，劇照釋出後在網路上引起廣大迴響，徐鈞浩則對於穿著三件式西裝在山林裡結婚的證婚戲感到神奇不已，開玩笑說：「還遇到仙女、也很像妖女的李玲葦正在河邊洗愛玉！」徐鈞浩透露和初孟軒親吻超過10次，被打趣說應該有「吃到嘴唇」。

姚以緹這次飾演魔王級前女友「范湘」，以主動出擊姿態再度闖入前任胡宇威與李玲葦經營的民宿，掀起一場修羅級三角戰。談到現實生活中是否會與前任保持聯繫，姚以緹帥氣回應：「我是消失的前任。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。

