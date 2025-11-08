連晨翔變「梟雄」笑喊能躲過米格魯！章廣辰接手早餐店不怕尷尬
【緯來新聞網】TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出以來引發觀眾討論，最新劇情中角色進入社會邊緣人重返職場的早餐店門市「日初店」，試圖展現轉型與重生的主題，劇中安排亦呈現主角之間的策略合作與個人挑戰。
《舊金山美容院》劇照。（圖／TVBS提供）
《舊金山美容院》劇情描述，由章廣辰飾演的鄧惟宇試圖拯救即將歇業的門市，證明自己具備接班能力。連晨翔飾演的江之浩則以「更生人」背景進入早餐店工作，兩人展開反擊計畫的第二步。兩人角色分別遭遇門市員工的排斥與誤解，面對多重考驗，劇情走向引發觀眾關注。
《舊金山美容院》劇照。（圖／TVBS提供）
演員分享拍攝過程時提到，連晨翔為呈現角色「江之浩」的過往經歷，在廢棄工廠拍攝武打戲，挑戰飛踢與高處跳躍等動作。他表示該場戲是角色幻想的一部分，拍攝當日亦為個人殺青日，留下深刻印象。
《舊金山美容院》劇照。（圖／TVBS提供）
章廣辰則表示，面對陌生環境，他習慣順其自然與人互動，對角色鄧惟宇初入「日初店」面對同事排斥的情節有所呼應。另一名演員陳彥廷則認為章廣辰主動與演員們討論劇本，有助於提升合作默契。
此外，參與「日初三人組」演出的賴東賢表示，首次演出與廚藝相關場景感到緊張，但拍攝過程也讓他學會煎蛋與簡單料理；陳彥廷則因學生時期常待在早餐店，對場景相對熟悉。《舊金山美容院》以不同背景角色在特定門市相遇為核心，劇情延伸至個人與社會的互動與認同，目前仍在播出中。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
航班削減 民眾憂波及感恩節出遊
全美各大航空公司7日起削減航班，南加三個在名單上的機場，7日共取消近百航班，延誤航班則多達數百。民眾擔心，如果政府停擺持...世界日報World Journal ・ 13 小時前
熱心助弱勢！議員施志昌牽線廣澤尊王慈善會募款 74位善心人士共募6.5萬元助急難個案
大甲區賴先生今年七月間因不明原因在租屋處昏倒，緊急送醫後住進加護病房長達兩個月。雖然目前已康復出院，但因手腳無力、難以恢復工作，加上房屋遭退租，只能暫住車內，生活陷入困境。賴先生日前前往台中市議員施志昌服務處尋求協助，施議員得知後，立即主動聯繫地方慈善團體，協助募集善款。施志昌議員表示，賴先生的遭遇令人不捨，突如其來的疾病與生活壓力，讓他陷入孤立無援的處境。社會在此時應伸出援手，讓需要幫助的人重新站起。他特別感謝大甲廣明宮廣澤尊王慈善會在第一時間響應號召，展現出地方信仰團體的溫暖力量。廣明宮廣澤尊王慈善會長白雨鍵與主委劉英菖指出，經由施志昌議員轉介了解賴先生現況後，深感他的處境艱難，於是立即在慈善會群組中發起募款行動。最終共有七十四位善心人士響應捐助，共募得六萬五千元整，並於今日全數轉交給賴先生，期盼能協助他暫時度過難關，早日恢復生活穩定。施志昌議員強調，社會上仍有許多像賴先生一樣的急難個案，需要更多關懷與支持。他感謝所有熱心捐助的鄉親與團體，並表示：「一點愛心，就能點亮別人生命中的希望之燈。」希望更多民眾能加入公益行列，讓台中成為一座更有溫度、更有愛的城市。更多新聞推薦 ● 出席醫師台灣好新聞 ・ 13 小時前
參加統派活動惹議 鄭麗文反批箝制言論自由威靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞時表示，沒想到台灣在民主轉型超過30年後的今天，執政黨當局會以國安的理由隨意把國民驅逐出境，就只因為當事人是陸配，而與當局看法不同的人要被視為「雜質」，不但被查水表，甚至還要祭出司法手段，讓台灣民自由時報 ・ 11 小時前
TVBS《舊金山美容院》章廣辰外冷內熱 幕後互動滿滿亮點
記者周毓洵／臺北報導 TVBS 原創劇集《舊金山美容院》自開播以來話題熱度不斷，最新劇情中章廣辰與連晨翔聯手上演「反擊計畫」，不僅讓觀眾直呼精彩，幕後互動更是青年日報 ・ 1 天前
公館"時段性禁止左轉"上路首日 騎士.駕駛亂象不斷
生活中心／陳堯棋 黃啓豪 台北報導 北市公館圓環拆除後，導致上下班交通更為壅塞，今天（8日）開始，早上7點到9點，羅斯福路四段南往北方向禁止左轉，民視新聞獨家直擊，新制上路第一天，交通亂象不斷，而且光是繞道就得多等七個紅綠燈，至少多花四分半鐘時間，網友砲轟，形成另類的"萬安圓環"。週六一早，北市羅斯福路四段南往北方向，內側車道駕駛打了左轉燈，想上福和橋，卻遲遲等不到左轉綠燈亮，最後無奈只能改成直行。還有機車騎士，違規左轉上橋，或在待轉格前面，差點跟汽車迎面撞上，交通規則改來改去，讓用路人氣炸了。機車騎士：「很麻煩啊，就是已經有左轉道了還不能轉，就會卡在路中間這樣。」汽車駕駛：「就是剛才沒有看到左轉燈，不知道要不要走，怕轉下去被開罰燈，左轉燈沒有亮，我就不敢轉啊。」公館"時段性禁止左轉"，上路首日亂象不斷。（圖／民視新聞）公館圓環拆除後，上下班交通更加壅塞，8號開始，每天早上七到九點，實施時段性禁止左轉，新制上路第一天，包括內側第二車道改左轉，用路人霧煞煞，騎士也不知道要兩段式左轉，而且還有一項大魔王關卡。民視記者陳堯棋：「羅斯福路四段南往北方向，每天7到9點禁止左轉，記者實測，繞道要多花多久時間。」禁止左轉時段，開車必須從羅斯福路右轉基隆路，接著直行到台科大校門口迴轉，最後再直行上橋，必須得多等七個紅綠燈，光是周末繞道就得多花4分半，平日恐怕更塞，網友狠酸說是"萬安圓環"，"圓環又重新長出來了"，"結果變成換民族國中門口塞車"。公館"時段性禁止左轉"，駕駛得繞道多花時間。（圖／民視新聞）計程車駕駛：「這(繞道)不合道理的，乘客同意嗎？(多了7個紅燈)對啊，那如果塞車的話呢？現在上下班這裡都會很塞。」北市交工處副處長黃惠如：「針對這部分(時段性禁止左轉)，我們也會再加強宣導，以及禮拜一上班日的時候，會加派義交來做這部分的導引。」台北市長蔣萬安：「(拆除公館圓環)交通事故，就已經大幅降低了44%，有任何的調整，我也請交通局，事前一定會清楚跟市民說明和報告。」儘管蔣萬安聲稱，事故率大幅降低，但新制上路第一天，亂象不段，等到下周一上班日，儘管市府已經承諾會加派義交、員警指揮，但恐怕仍會上演，公館圓環馬路迷宮大戰！原文出處：公館「時段性禁止左轉」上路首日 騎士、駕駛抱怨不斷 更多民視新聞報導每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬又改! 公館圓環增"可變車道" 民眾:用路人都是市府模型?民視影音 ・ 14 小時前
吳濁流文學獎一甲子首迎外籍得獎者 明年出版吳濁流全集
吳濁流文學獎邁入一甲子！第60屆吳濁流文學獎頒獎典禮今天在新竹縣新埔鎮吳濁流故居舉行，今年總共收到865篇稿件創新高，更首次誕生外籍得獎者，客語詩首獎得主張簡敏希與評審獎得主吳青展分別上台朗誦作品〈泅水〉、〈亻恩先行等來〉，文化局也邀請金曲獎歌手羅思容現場演唱，讓觀眾感受客家文學的魅力。自由時報 ・ 12 小時前
裴洛西不尋求連任 繼任者之爭迅速升溫
前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日宣布不再尋求連任國會議員，但繼任者之爭早在她做出這項宣布之前就已展開。...世界日報World Journal ・ 1 天前
當總統面喊話 吳明賢祝石崇良健保改革成功
健保補充保費爭議延燒，昨學者、醫界大老紛紛表態支持改革。台大醫學院長、前台大醫院院長吳明賢今（8日）於台灣醫學週致詞時表示，醫療雖然還不是兆元產業，卻是隱形護國神山，守護民眾健康。在致詞最後，他祝福賴清德總統政躬康泰，祝部長「健保改革一定要成功！」。語畢，現場響起笑聲及掌聲。中時新聞網 ・ 16 小時前
平面設計大師福田繁雄典藏展高雄登場 妻女來台出席盛會
日本設計大師福田繁雄的經典作品，相隔15年再度於台灣完整展出，高雄科技大學接手原典藏於東方設計大學的福田繁雄超過3000件的作品及手稿，策畫「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」，即日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展，昨（7）日開幕儀式上，福田繁雄夫人福田靖子與女自由時報 ・ 14 小時前
桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。 民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，桃園電子報 ・ 12 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
《星廚之戰》出意外！胡宇威分神當場濺血 妻陳庭妮在場毫不知情
【緯來新聞網】男星胡宇威在料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》中，在切菜過程中，一時分神不慎劃傷手指，當緯來新聞網 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
楊祐寧結婚5年「尊榮」寵妻 曝愛情長久維持術
楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳主演的《人浮於愛》熱播中，四位主演日前分享現代愛情的幸福祕訣。結婚5年、育有三寶的楊祐寧說，夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」強調要『尊榮』另一半：「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」簡嫚書認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前