連晨翔變「梟雄」笑喊能躲過米格魯！章廣辰接手早餐店不怕尷尬

【緯來新聞網】TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出以來引發觀眾討論，最新劇情中角色進入社會邊緣人重返職場的早餐店門市「日初店」，試圖展現轉型與重生的主題，劇中安排亦呈現主角之間的策略合作與個人挑戰。

《舊金山美容院》劇照。（圖／TVBS提供）

《舊金山美容院》劇情描述，由章廣辰飾演的鄧惟宇試圖拯救即將歇業的門市，證明自己具備接班能力。連晨翔飾演的江之浩則以「更生人」背景進入早餐店工作，兩人展開反擊計畫的第二步。兩人角色分別遭遇門市員工的排斥與誤解，面對多重考驗，劇情走向引發觀眾關注。

《舊金山美容院》劇照。（圖／TVBS提供）

演員分享拍攝過程時提到，連晨翔為呈現角色「江之浩」的過往經歷，在廢棄工廠拍攝武打戲，挑戰飛踢與高處跳躍等動作。他表示該場戲是角色幻想的一部分，拍攝當日亦為個人殺青日，留下深刻印象。

《舊金山美容院》劇照。（圖／TVBS提供）

章廣辰則表示，面對陌生環境，他習慣順其自然與人互動，對角色鄧惟宇初入「日初店」面對同事排斥的情節有所呼應。另一名演員陳彥廷則認為章廣辰主動與演員們討論劇本，有助於提升合作默契。



此外，參與「日初三人組」演出的賴東賢表示，首次演出與廚藝相關場景感到緊張，但拍攝過程也讓他學會煎蛋與簡單料理；陳彥廷則因學生時期常待在早餐店，對場景相對熟悉。《舊金山美容院》以不同背景角色在特定門市相遇為核心，劇情延伸至個人與社會的互動與認同，目前仍在播出中。

