連晨翔路上巧遇簡廷芮「夫妻現況曝光」 與劉品言用AI幫女兒取名

記者趙浩雲／台北報導

連晨翔與章廣辰 一同出席《舊金山美容院》宣傳活動。（圖／記者趙浩雲攝影）

藝人連晨翔今（30）日與章廣辰一同出席《舊金山美容院》宣傳活動，分享升格新手爸爸後的育兒近況，坦言與老婆劉品言在幫女兒取名時，用了ChatGPT輔助，一人取一個字，笑說「長大如果不喜歡還可以自己改」，對於育兒生活也直言一開始相當手忙腳亂，但目前已逐漸上軌道。

連晨翔透露，女兒目前不到兩個月，剛帶回家時幾乎一、兩個小時就醒來一次，「真的沒有時間吵架」，所幸現在作息漸漸穩定，算是好帶的小孩。他也分享，自己比較晚睡，劉品言則早起照顧孩子，「時間上反而蠻互補的。」至於名字，連晨翔表示兩人不想被傳統算命限制，「與其算出來不是我們喜歡的，不如先取喜歡的，再用AI看看。」

連晨翔與劉品言沒有找算命幫寶寶取名。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到27日的大地震，他回憶當下正抱著女兒，所幸家中樓層不高，一家人都相當冷靜，「第一時間就是護好小孩。」至於過年與跨年計畫，他坦言孩子還小，暫時以在家為主，也笑說紅包金額「量力而為，心意最重要」。

而日前簡廷芮因為粿粿與王子的不倫戀曝遭到波及，被指與當時與王品皓互動曖昧，老公賴冠儒也發聲力挺。被問到好友簡廷芮近況，連晨翔也透露前幾天曾在買奶粉時巧遇夫妻檔，彼此會交流育兒用品與經驗，也會詢問幫寶寶報戶口的事情「畢竟她是前輩」。

