連晨翔陪產迎接愛女感觸深 方志友30萬大禮慶賀

（中央社記者洪素津台北20日電）演員連晨翔19日迎接愛女誕生，他今天接受專訪表示，全程陪產感觸很深，對他在演員這條路有很大的幫助。方志友則祭出幫忙顧小孩的「30萬大禮」，要讓連晨翔夫妻放風。

藝人劉品言19日產下愛女，和連晨翔升格新手爸媽。連晨翔今天和方志友接受中央社專訪，2人因演出「舊金山美容院」變成好朋友，已為人母的方志友深知顧小孩的辛苦，今天直接送上高達新台幣30萬元的賀禮。

方志友笑說，自己願意幫忙照顧連晨翔的小孩3次，1次價值10萬元，共有3次機會，希望讓新手爸媽連晨翔和劉品言可以放風3次，抽時間享受夫妻時光。連晨翔開心接下賀禮，直呼有人幫忙照顧小孩很重要。

講到愛女「連TT」，連晨翔笑意止不住，覺得女兒的一舉一動都可愛萬分。提起陪產過程，連晨翔表示，沒想像中害怕，也很開心迎接女兒；女兒一出生被抱出來的時候很像「獅子王」，雖然當時和女兒沒有感情上的連結，但參與女兒的誕生讓他很珍惜，並表示迎接生命的喜悅在他的演員道路上會很珍貴。

連晨翔透露，劉品言在整個孕期和生產過後的狀態都很好，自己也很懂得察言觀色，知道怎麼討劉品言歡心，並一定會幫劉品言的月子做好，「月子沒做好會被唸一輩子吧！」

不過，女兒剛出生的時候黃疸過高、得照燈，這讓連晨翔很心疼，一直看著保溫箱的女兒，希望她的指數可以趕快下降。

連晨翔也分享，未來會幫小孩設立一個戶頭，屆時錢都會上繳給女兒和老婆。

目前連晨翔主演的「舊金山美容院」正在熱播中，劇中的他又胖又邋遢。連晨翔坦言，拍這部戲不容易，「我是易瘦體質，要變胖得拉長很多時間，除了多餐也要讓自己胖在對的地方，我不希望用不健康的方式增胖」。（編輯：吳素柔）1141120