連晨翔靠ChatGPT取女兒名字！忘記報戶口差點鬧笑話

連晨翔（左）、章廣辰30日合體出席中視八點檔《舊金山美容院》媒體茶敘。（陳俊吉攝）

連晨翔、章廣辰30日合體出席中視八點檔《舊金山美容院》媒體茶敘，新手爸爸連晨翔育兒有心得，自豪帶娃一直都很OK，「不順利我今天就請假了。」夫妻已經幫女兒取好名字，沒特別找老師算命，直接運用AI技術、找ChatGPT幫忙取名，「我們想說一人先取一個字，看八字有缺什麼再請系統給建議換字，若她真的不滿意長大自己再改名。」

女兒連踢踢目前不到2個月，大家覺得睜開眼睛像他，但他自己覺得像老婆縮小版，還會叫女兒「小劉」。夫妻剛從月子中心回家時，一開始手忙腳亂，女兒每2小時就會起床，現在已經穩定許多，連晨翔：「我比較晚睡、言言比較早起，這方面還滿match。」夫妻忙到忘了幫女兒報戶口，被打電話通知「可能組長先幫取名字」，他一時聽成「族長」滿臉疑惑，差點鬧出笑話。

連晨翔透露靠ChatGPT取女兒名字。（陳俊吉攝）

連晨翔在1月3日迎來生日，中視特地送上蛋糕慶生，他自己都快忘記生日，心願只有家人健康，被問到過年是否包紅包安太座？他淘氣裝傻沒聽到，最後點頭說會，至於金額是否會到6位數，他連忙笑說：「我量力而為，心意最重要。」

他和劉品言定情作《舊金山美容院》正熱播，劇中毒舌評女方造型像「青花瓷」，這是即興演出，現實生活中，他被虧是求生欲極低的人夫，自認偶爾會開玩笑，「我有時候講話太白目，不過我都控制滿好，沒有惹怒言言。」夫妻也有共識在女兒3歲前可露臉，之後就少曝光。

連晨翔忘記報女兒戶口，差點鬧笑話。（陳俊吉攝）

《舊金山美容院》每周日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館＋同日播出。12月25日起，每周一至周五晚間八點準時在中視主頻播出。

