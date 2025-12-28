連晨翔首次約會狂踩地雷 4大NG行為惹怒劉品言

原創劇集《舊金山美容院》中，受劇迷矚目的CP劉品言與連晨翔終於從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係中升級為戀人。不過在最新劇情中，兩人才剛確認彼此心意，就遭遇巨大的雙重考驗，連晨翔更是大踩劉品言地雷，導致首次約會就搞砸。

劉品言（右）與連晨翔終於從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係中升級為戀人。（圖／TVBS 提供）

劉品言與連晨翔的首次約會中，連晨翔展現四大令網友噴飯的NG行為，包括毫無自覺地搶先吃掉女方的牛排、無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程，更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」，這些行徑不僅引爆女友怒火，戲外曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」的連晨翔，意外將「鋼鐵直男」形象巧妙延伸到劇中角色。

另一方面，連晨翔長年壓抑的身世陰影讓他全面潰堤，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。看著連晨翔陷入低谷，劉品言為了幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出，但面對始終沉默不語的男友，劉品言終於忍不住坦白內心最深的渴望，含淚問說：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」這句道盡決心與不安的告白，成為兩人關係的重要轉捩點。

連晨翔展現四大令網友噴飯的NG行為。（圖／TVBS 提供）

戲外，劉品言分享，劇中角色林麗穎在成為女友後，造型從中性轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現出不同面貌。被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏質、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易：「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」

