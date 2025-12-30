連晨翔、劉品言當新手爸媽 自曝用ChatGPT幫寶寶取名

章廣辰在記者會上提前幫連晨翔慶生。

連晨翔今（30日）和章廣辰出席《舊金山美容院》在中視上檔記者會，成為新手奶爸僅兩個月的他，透露和劉品言透過ChatGPT幫寶寶取名字，堪稱AI育兒。

日前全台大地震，當時連晨翔手抱著孩子、身旁是老婆劉品言，但一家人相當淡定，因為住的樓層不高。聊起育兒生活，連晨翔透露，孩子的小名是「連踢踢」，但本名則是用ChatGPT取的「就看名字五行缺什麼，就補什麼，很方便的。」

但因還沒報戶口，有一日劉品言接到戶政事務所電話，通知若沒報戶口就要由組長取名字，讓連晨翔驚慌地喊，「什麼組長？他要取什麼名字？」相當逗趣。

廣告 廣告

連晨翔、章廣辰為《舊金山美容院》在中視上檔站台。

而章廣辰之前才透露，有意追回前女友、並且結婚，被問到進度，他笑說「我被下了封口令。」也就是前女友叫他不要再講，但章廣辰還是些微放閃說，「我都聽她的話。」前幾週他也特地去觀賞電影《泥娃娃》，用行動支持好友張軒睿，稱讚張軒睿演得很好，期待推出續集。

更多鏡週刊報導

《舊金山美容院》劇迷最矚目CP 劉品言與連晨翔關係升級「第1次」竟全搞砸

《舊金山美容院》高潮連發！連晨翔遭章廣辰暗算淘汰 三角戀全面攤牌

獨家／曹西平猝逝！陳美鳳不捨發聲 回過往互動：點滴在心頭