連晨翔「準備當爸」自曝穿搭改變！ 提婚禮進度竟「得罪劉品言」 他著急改口

四季線上／陳軒泓 報導

連晨翔加入短篇影集《就算一個人也可以好好的吃飯》第二季演出，他飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中可說是「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象，他笑說：「因為宇威哥看起來就是脾氣很好、很溫柔的暖男大哥哥，所以我飾演的葛利路就特別愛逗他。看到他被我弄得有點無奈的反應，我反而更開心！」

連晨翔在《好好吃飯2》中自稱男女通吃（圖片提供：公視+）

連晨翔分享一開始被導演指示一直去激怒胡宇威，但胡宇威自認「燃點很高」，不容易被激怒，被問是否有「雷點」，胡宇威秒回：「公主病！」，他最怕女生出門要另一半全程幫忙拿包包，不過也開心表示老婆完全沒有公主病，「除非太重才會互相幫忙！」。而連晨翔被調侃接下來要背「爸爸包」，他笑言正在努力減輕自己身上的行囊，連穿著都會改變成機能型穿搭，已經做好成為奶爸的準備，他也坦言：「心理上沒有問題，生理上偶爾還是會緊張一下！」

《好好吃飯2》卡司連晨翔、胡宇威、徐鈞浩（圖片提供：公視+）

被問到與劉品言舉辦的婚禮進度，連晨翔表示目前完全沒有在聊婚禮這個問題，「先生下小孩再來規劃，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」，此句一說完他立刻發現自己「口誤」，趕緊改口：「一直都很漂亮！我講錯話了！」，還拜託記者們手下留情，一邊不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」

