連晨翔「被女兒哄睡」超萌老婆視角曝光 劉品言連發6圖無奈喊2字回應

連晨翔（左）與劉品言夫妻近日已帶寶寶回家。翻攝連晨翔臉書

劉品言上個月宣布生下女兒「連踢踢」，近日結束在月子中心的時光，在社群上發文透露已經帶著寶寶回家，老公連晨翔發文分享「老婆視角」，哄睡女兒結果自己也睡倒了。

連晨翔發文表示：「我女兒很會哄睡我，從第一天帶回家除了第一晚兩小時就哭一次到現在能睡四小時，每天都在長大看了好療癒。雖然我是新手但我會努力學，時不時會需要鄉民的回答，謝謝大家。」網友也紛紛幫新手爸爸加油打氣。

連晨翔抱著女兒睡著。翻攝連晨翔臉書

劉品言感性發文！當媽後擁有「愛的守護」

劉品言則分享連晨翔與女兒一起睡著的動態，並連發6個無奈攤手的圖案，傻眼喊：「到底...」她也感性發文說：「12月的開始，雖然慌亂，卻也擁有各種愛的守護，時間飛逝，不如就不再徬徨了，感受每時每刻。」

