連晨翔「鋼鐵直男」大翻車！約會劉品言4大NG行為狂踩地雷

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係升級為戀人。然而，才剛確認彼此心意，巨大的雙重考驗便接踵而至，連晨翔飾演的「鋼鐵直男」江之浩大踩女友地雷，導致首次約會就搞砸，更因長年壓抑的身世陰影，成為阻撓兩人戀情的關鍵因素。

連晨翔劇中和劉品言首次約會狀況連連，他展現4大令人噴飯的NG行為，包括毫無自覺搶先吃掉女方的牛排；無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程；更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」。這些行徑不僅引爆女友怒火，戲外曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」的連晨翔，也意外將「鋼鐵直男」形象巧妙延伸到劇中角色，令人莞爾。

另一方面，連晨翔飾演的角色「江之浩」因長年壓抑的身世陰影全面潰堤，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。看著男友陷入低谷，劉品言飾演的「林麗穎」為了幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出。但面對始終沉默不語的男友，她終於忍不住坦白內心最深的渴望，含淚直球問道：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」這句道盡決心與不安的告白，成為兩人關係的重要轉捩點。

戲外，劉品言分享角色「林麗穎」成為女友後，造型從中性風格轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現出不同面貌。被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏值、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易：「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV、TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點於中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月25日起，每週一至週五晚間8點，於中視主頻播出。

