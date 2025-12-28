連晨翔4大NG行為狂踩地雷 劉品言氣問：有想像過我們的未來嗎

劉品言（前）在《舊金山美容院》中被連晨翔氣到轉身離開。TVBS 提供



劉品言、連晨翔11月19日升格父母，喜迎愛女誕生，曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」的他意外將「鋼鐵直男」形象巧妙延伸到《舊金山美容院》中的角色，大踩劇中女友劉品言地雷，導致首次約會就搞砸，更因長年壓抑的身世陰影，成為阻撓2人戀情的關鍵因素。

2人劇中終於從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係中升級為戀人，但在首次約會中，連晨翔飾演的「江之浩」展現4大令網友噴飯的NG行為，包括毫無自覺地搶先吃掉女方的牛排；無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程；更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」，引爆劉品言飾演的「林麗穎」怒火。

連晨翔（左）與劉品言在《舊金山美容院》中從青梅竹馬升級成戀人關係。TVBS提供

另一方面，連晨翔劇中長年壓抑的身世陰影令他全面潰堤，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。看著他陷入低谷，劉品言為幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出，但面對始終沉默不語的他，她終於忍不住含淚直球問：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」也成為2人關係的重要轉捩點。

戲外，劉品言分享「林麗穎」成為女友後，造型從中性轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現不同面貌，被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏質、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易：「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」

