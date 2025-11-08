連晨翔Man武打飛踢全身汗 跳八家將感受氣場
TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出最新一集，章廣辰拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。
劇中，江之浩（連晨翔 飾）、鄧惟宇（章廣辰 飾）先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」。連晨翔為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，穿上「吊嘎」（無袖背心），在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水。
他透露，「是之浩的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」聊到展現霸氣、凶狠的訣竅，讓連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，感受「橫著走」的氣場，也給他靈感：「就是相信自己、專心投入。」
章廣辰飾演極力想翻身的日初店末代店長，初到陌生門市就要擔起拯救計畫。問及章廣辰面對陌生環境，該如何打破僵局？章廣辰表明自己不會刻意熱絡：「我會順其自然，聽對方說話就好。若真的聊不起來，冰著就好，何必硬要破。」陳彥廷這次扮演逞兇鬥狠的羅大勇，除了感謝杜政哲導演把角色交給他，也很謝謝章廣辰主動約大家一起讀本，幫助自己更理解每一場戲。
「日初三人組」的賴東賢，提到當初知道要在早餐店工作，內心「超級無敵慌張」，因為不諳廚藝的他，平時屬於「炸掉廚房」的類型，最拿手的料理是「泡麵加一顆蛋」。不過在拍完《舊金山美容院》後，他很自信地喊：「我會煎蛋，還有果醬抹吐司喔。」
《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館＋同日播出。12月起中視將接續播出。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。
更多中時新聞網報導
WTA年終賽》解決奧運金牌 謝淑薇女雙有望4強
柯煒林燦笑登台：我比癌前健康
陳玉勳被自己打呼聲嚇到 誤為撞鬼
其他人也在看
防疫做得不夠好！ 盧秀燕二度鞠躬道歉：強調病毒一定是外來
台中市議會今天（7日）進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕表示，中央地方合作完成階段性目標，病毒不外流，但處理過程做得不夠好，她再度鞠躬道歉，表示辜負大家七年來愛護，深深自責，引以為鑑。（寇世菁報導）中廣新聞網 ・ 1 天前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
豬瘟報告! 盧秀燕二次道歉喊"主動送驗" 綠炸鍋轟欺騙
台中市長盧秀燕，今天（7日）在市議會，進行豬瘟疫情專案報告，再次為市府防疫，做得不夠好，二度鞠躬，抱歉讓"社會各界"擔心了！不過，盧秀燕強調，非洲豬瘟是市府"主動送驗"，這番說法讓綠營炸鍋，砲聲隆隆，議員反批市府"欺騙社會"，怒拋飛報告書，要求退回！民視 ・ 1 天前
9m88被爆熱戀「10年好友章廣辰」！親密互動曝光 她不忍再氣喊3字
電影《大濛》入圍金馬11項大獎，今（7日）導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88一同接受媒體訪問。9m88日前遭週刊爆料熱戀中，與10年好友章廣辰勾手、喝同一杯飲料，互動親密，對此她今也再次做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TVBS《舊金山美容院》章廣辰外冷內熱 幕後互動滿滿亮點
記者周毓洵／臺北報導 TVBS 原創劇集《舊金山美容院》自開播以來話題熱度不斷，最新劇情中章廣辰與連晨翔聯手上演「反擊計畫」，不僅讓觀眾直呼精彩，幕後互動更是青年日報 ・ 1 天前
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身造咖 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓媒票選「2025年度最差韓劇TOP 7」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
邵雨薇劇中婚紗照曝光！結婚前夕「雙眼掛淚珠」 擔憂模樣全被拍下
改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，開播後連續兩週穩坐戲劇榜熱播排行榜冠軍，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
唐嫣主演新劇無預警被「央視喊卡」內幕曝光 2台灣男星慘被牽連
中國女星唐嫣當年演出《仙劍奇俠傳三》打開知名度，後來也憑藉《何以笙簫默》、《繁花》等戲在演藝圈站穩腳跟，深受觀眾的喜愛，然而，唐嫣新戲《愛情沒有神話》原訂在今日上檔首播，不料卻無預警喊卡，讓許多粉絲感到錯愕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前