連晨翔NG約會行徑曝光 大踩劉品言地雷犯眾怒

【緯來新聞網】連晨翔、劉品言在TVBS 原創劇集《舊金山美容院》中，從「友達以上、戀人未滿」曖昧關係中升級為戀人，沒想到首次約會就搞砸，連晨翔四大令網友噴飯的NG行為，包括毫無自覺地搶先吃掉女方的牛排；無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程；更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」，而他自己戲外其實也曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」。

連晨翔、劉品言在TVBS 原創劇集《舊金山美容院》中升級成為戀人。（圖／TVBS提供）

戲外，劉品言分享角色成為女友後，造型從中性轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現出不同面貌。被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏質、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易：「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」



此襪，劇中連晨翔長年壓抑的身世陰影令他全面潰堤，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。看著男友陷入低谷，劉品言為了幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出，但面對始終沉默不語的男友，劉品言終於忍不住坦白內心最深的渴望，含淚直球問道：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」這句道盡決心與不安的告白，成為兩人關係的重要轉捩點。《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出。

