「連最一次登場都這麼帥」錄影剛好談到血癌...傅子純全場唯一答對這難題 驟逝2天後遺作播出

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

傅子純在節目中身穿挺拔西裝，氣色看起來相當健康，更在益智問答關卡中展現過人判斷力。（翻攝自youtube/哈!真相大白了）

八點檔男神傅子純7日因猛爆性急性血癌不幸與世長辭，享年46歲，噩耗讓大批粉絲與演藝圈星友至今仍難以接受。而在傅子純過世2天後，公視益智節目《哈！真相大白了》昨（9日）晚間播出最新一集，竟出現了傅子純的身影，原來該集節目錄製時間就在傅子純病發前不久，如今正式播出後，意外成為他在螢光幕前的最後遺作。而巧合的是，該集內容竟出現與血癌、輸血相關的話題。

傅子純生前最後在節目上亮相的遺作是什麼？

昨日晚間播出的公視節目中，傅子純身穿深色西裝外套搭配乾淨的白色襯衫登台。在鏡頭前，傅子純無論是精神狀態還是氣色都顯得相當飽滿、神采奕奕，舉手投足間毫無任何異狀。

傅子純當時錄影現場有哪些驚人巧合？

然而，最讓電視機前觀眾震撼的，是節目進行過程中的內容巧合。該集節目內容不僅在言談間意外提及了與「血癌」相關的醫學名詞，甚至在問答環節中也出現了與血液、基因遺傳相關的題目，這驚人重疊讓不少收看的粉絲在螢幕前鼻酸直呼：「這集節目簡直像冥冥之中為傅子純量身打造的，巧合得讓人不可思議。」

廣告 廣告

《哈！真相大白了》昨晚播出傅子純生前參與錄製的集數，成為他留在演藝圈的最後遺作。而該集節目恰好提到了血癌。（翻攝自youtube/哈!真相大白了）

傅子純在公視遺作中拿下冠軍？

傅子純在這一集益智競賽「OX選邊站」核心問答環節時，現場拋出了一道具深度與反轉的醫療情境題。當時的題目大意為：「劇中女主角的孩子面臨生命危險急需輸血，男主角挺身而出準備捐血，但醫院驗血後，卻發現男主角竟然就是孩子的親生爸爸，因此依法或依醫學常識不能直接進行輸血，這樣的說法是否正確？」

面對這道連多數民眾都容易混淆的親屬輸血醫學難題，傅子純冷靜思考後做出選擇，結果他是全場唯一答對該題目的來賓，當時同場錄影的另外5位特別嘉賓全數選錯答案。

傅子純與導演吳子雲同台競賽拿下純金大獎過程為何？

競賽到了最後結算階段，傅子純最終與同場競賽的知名導演吳子雲（藤井樹）雙雙獲得45分的高分肯定，兩人並列全場總冠軍，成功抱走節目組準備的純金大獎。這段傅子純與吳子雲同台奪冠的榮耀畫面，如今成為傅子純演藝生涯的終點謝幕，也讓粉絲表示：「第一名真的是實至名歸，謝謝傅子純最後帶給觀眾這麼棒的演出。」

許多網友在看完官方上傳至YouTube的部分節目精彩片段後，紛紛湧入留言區哀悼：「這一幕竟成子純哥的最後遺作了….😢」「連最一次登場都這麼帥，怎麼可能會出事😢」「悼 優秀的演員傅子純」「這樣一個好的人才怎麼這麼快就走了😢子純一路好走。」「節目中還提及血癌，真是巧合到不可思議！😮」「看起來很正常，只是有點鼻音」「真的看不出異狀，可惜了，傅子纯希望你到更美好的世界😢」。

更多鏡週刊報導

傅子純無預警驟逝...昔演「罹患血癌悲情新郎」角色竟成殘酷巧合 網翻台詞淚崩：拜託你要沒事

2年前同月母逝！傅子純如今猛爆血癌跟著走… 最後思母文曝光網看哭：去天堂找媽媽團圓了

台灣3大奪命大震前一震剛好都在這？菲國強震驚揭「致命重疊密碼」 地理跳躍規律...網一看全屏息