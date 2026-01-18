連李嘉誠都走了 香港2025年貨櫃吞吐量跌至1290.9萬個標準櫃創30年新低

2025年香港港口貨櫃吞吐量全年跌5.7%至1290.9萬TEU，創30年新低。（圖片來源／香港頻道）

香港《明報》引述由香港海運港口發展局秘書處根據2025主要營運商提供的資料，2025年12月香港港口貨櫃吞吐量按年下降7.5%至109.9萬標準貨櫃（TEU），全年跌5.7%至1290.9萬TEU，創30年新低。

理論上而言，COVID-19之後，香港的進出口貨櫃量應該要恢復，但是根據香港官方數字，2019年年貨櫃吞吐量1830萬，2021年年貨櫃吞吐量1779.8萬， 2023年卻仍下滑到1440萬，2025年年貨櫃吞吐量更疊到1290.9萬。

廣告 廣告

香港貨櫃吞吐量創30年新低

按碼頭劃分，12月葵青貨櫃碼頭的貨櫃吞吐量按年下跌9.4%至78.9萬TEU，全年減少6.7%至965.9萬TEU。葵青貨櫃碼頭以外的貨櫃吞吐量亦按年跌2.2%至31萬TEU，全年下降2.6%至325萬TEU。

抵港貨櫃方面，12月載貨貨櫃按年跌6.8%至34.5萬TEU，空貨櫃跌4.2%至9.7萬TEU，合計減少6.3%至44.2萬TEU。全年計，載貨貨櫃按年減少8%至410萬TEU，空貨櫃跌4.2%至111.1萬TEU，合計跌7.2%至521.1萬TEU。

香港貿易跟著菁英階層出走了

離港貨櫃方面，12月載貨貨櫃按年跌14.3%至28.8萬TEU，空貨櫃跌6.6%至5.9萬TEU，合計減少13.1%至34.7萬TEU。全年計，載貨貨櫃按年跌7.8%至362.6萬TEU，空貨櫃則升2.6%至82.1萬TEU，合約跌6.1%至444.8萬TEU。

一名評論家說貨櫃吞吐量低過1997年回歸前，證明中共港共管治無能，把好好的香港經濟搞垮了。另一方面，美國政府對中國出口的實質關稅大幅調高也是原因之一。

一位在香港金融圈服務的高階人士向《信傳媒》透露，香港反送中事件再加上北京實施國安法，大批的香港菁英移民到英國，「你有沒發覺李嘉誠很久沒有在媒體上露臉了？點解啊？渠底整批人都去晒英國了」。

(原始連結)





更多信傳媒報導

川普先因關稅、再因格陵蘭衝突 美歐同盟面臨崩潰邊緣

智利森林大火肆虐 南北多地陷入災難

台美新局的金融戰略：將台灣的「沈睡資本」，轉化為台商全球擴張的「商業動能」

